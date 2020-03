Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie hat zu einem deutlichen Anstieg der Risikoaversion geführt, so die Analysten der DekaBank.



Schwellenländeranlagen seien unter Druck geraten. Das Virus werde sich in den kommenden Wochen weltweit weiter ausbreiten. Verbraucher würden ihren Konsum und einige Betriebe ihre Produktion einschränken. Da der Verlauf der Epidemie und ihre wirtschaftlichen Folgen schwer einzuschätzen seien, dürfte die Verunsicherung zunächst hoch bleiben. Eine schnelle Markterholung sei in diesem Umfeld eher unwahrscheinlich. Unterstützung gebe erstens die Gewissheit, dass es sich um eine vorübergehende Belastung handle. Zweitens hätten Regierungen und Zentralbanken in Schwellen- wie in Industrieländern bereits mit Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft reagiert oder solche in Aussicht gestellt. Beides dürfte dazu beitragen, dass das weitere Abwärtspotenzial begrenzt bleibe. In Argentinien bereite die Regierung einen Umschuldungsvorschlag vor, der den Investoren voraussichtlich einen hohen Forderungsverzicht abverlangen werde. Der militärische Konflikt in Nordsyrien habe für die Türkei politische und finanzielle Kosten zur Folge. (Ausgabe März 2020) (10.03.2020/ac/a/m)





