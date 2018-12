Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken bleibt vorerst risikogetrieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Entsprechend sollte die Eidgenössische Währung zum EUR auch in den nächsten Monaten um den aktuellen Wert von 1,12 bis 1,13 schwanken. Das Konjunkturbild habe sich für die Schweiz seit Kurzem wieder gewandelt. Die Schweizer Wirtschaft habe in Q3 unerwartet stark nachlassen und ein Minus von 0,2 % p.q. verzeichnet. Auch die Stimmungsindikatoren hätten deutlich nachgegeben. Entsprechend sei bei der geldpolitischen Lagebeurteilung am 13. Dezember auch mit keinerlei Andeutungen über eine erste Zinsanpassung nach oben zu rechnen. Im Gegenteil: Aufgrund der erhöhten Risiken im globalen Umfeld dürfte die SNB mehr noch als bei der letzten Zinssitzung auf die Notwendigkeit eines unveränderten Zinsumfeldes beharren. Das heiße, der Impuls für einen schwächeren Franken werde von der EZB kommen. Eine langsame Frankenabwertung ab Q2 2019 scheine den Analysten der Raiffeisen Bank International AG das wahrscheinlichere Szenario. Die Dynamik dürfte dort am Stärksten ausgeprägt sein, wo die EZB den ersten Zinsschritt mache, also in Q3. Die SNB dürfte, falls überhaupt im nächste Jahr, mit einem Quartal Verspätung nachziehen. Im Endeffekt wäre das Abwertungszeitfenster damit auch wieder vorbei. (11.12.2018/ac/a/m)



