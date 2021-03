Paris (www.aktiencheck.de) - Der Euro strotzt aktuell sicherlich nicht vor Kraft, im Vergleich zu zahlreichen anderen Währungen wertet er seit Jahresbeginn ab, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zum Schweizer Franken habe die europäische Gemeinschaftswährung seit Anfang 2021 aber ordentlich Boden gut gemacht, vor allem seit Mitte Februar. Die möglichen Gründe: Die Wirtschaftsleistung sei in der Eurozone im vierten Quartal mit -4,9 Prozent etwas weniger deutlich gefallen als erwartet. Zugleich sei die Arbeitslosenquote nicht wie erwartet nach oben geschnellt und halte sich bei 8,1 Prozent. Auch der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe sich in der Eurozone mit 57,9 Zählern klar im expansiven Bereich gezeigt. Schlecht laufe es aber auch in der Schweiz nicht: Das Konjunkturbarometer KOF sei im Februar auf 102,7 Punkte gestiegen - und somit wieder über seinen langjährigen Durchschnitt.



Aber: Während der Ära des US-Präsidenten Trump hätten internationale Spannungen dafür gesorgt, dass vermeintliche sichere Häfen, wie etwa der Schweizer Franken, besonders gefragt gewesen seien. Der neue US-Präsident Joe Biden habe sein Land wieder auf die internationale Politikbühne gebracht. Das belaste sichere Häfen und könnte eine Erklärung der Franken-Schwäche sein. Da zudem die Schweizer Notenbank ein Interesse an einem moderat bewerteten Franken habe, würden aktuell wohl die Chancen aufseiten der Gemeinschaftswährung überwiegen. (12.03.2021/ac/a/m)





