Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd, Meiko Electronics Co. Ltd und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (24.03.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer habe gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sowie den Ausblick für 2021 vorgelegt. Letzterer bleibe ergebnisseitig leicht hinter den Analysten-Erwartungen zurück, dürfte angesichts der konjunkturellen Unsicherheit und branchenspezifischer Risikofaktoren (u.a. Chipengpass in der Automobilindustrie) aber auch von genereller Vorsicht geprägt sein.Mit einem Jahreserlös in Höhe von 98,3 Mio. Euro (-18,6% yoy) habe Schweizer 2020 sowohl die Guidance (87-93 Mio. Euro) als auch die Analysten-Prognose (MONe: 92,3 Mio. Euro) übertroffen. Damit sei im Schlussquartal sogar ein knapp zweistelliges Wachstum erzielt worden (+10,8% yoy auf 29,3 Mio. Euro), was nach Unternehmensangaben vor allem auf eine verstärkte Nachfrage seitens der Automotive-Kunden in den Monaten September bis November zurückzuführen gewesen sei.Trotz des höher als antizipierten Umsatzes habe das EBITDA mit -9,5 Mio. Euro (Vj.: 0,1Mio. Euro) fast genau der Analysten-Prognose (MONe: -9,4 Mio. Euro; Guidance: -7 bis -11 Mio. Euro) entsprochen. Immerhin sei die operative Marge in Q4 damit höher ausgefallen als erwartet und habe mit -5,4% (MONe: -6,2%) den im Jahresverlauf besten Wert aufgewiesen. Bereinigt um die in 2020 angefallenen Sonderaufwendungen aus u.a. der Restrukturierung (2,3 Mio. Euro) sowie den Anlaufverlusten des neuen High-Tech-Werks in China (8,3 Mio. Euro) habe Schweizer ein leicht positives EBITDA von 1,7 Mio. Euro erzielt. Das berichtete EBIT habe angesichts der geringer als angenommenen Abschreibungen mit -18,5 Mio. (Vj.: -6,5 Mio. Euro) über der Analysten-Schätzung (-20,1 Mio. Euro) gelegen.Für 2021 rechne der Vorstand mit einem Umsatzplus von 20 bis 30%, womit die bisherige Prognose des Analysten (MONe: 128 Mio. Euro; +30,2% yoy) trotz der höher als erwarteten Basis zumindest ambitioniert wirke. Wenngleich der Ausblick in Anbetracht hoher Unsicherheiten im Markt konservativ gewählt sein dürfte, reduziere der Analyst seine Umsatzprognose leicht, da er u.a. das Risiko temporär geringerer Abrufe seitens der Automobilindustrie angesichts des gegenwärtigen Halbleitermangels als hocheinstufe. Ergebnisseitig liege die Guidance mit einer avisierten EBITDA-Marge von 0 bis -6% deutlicher unter seiner Erwartung, die von einem Überschreiten des Break-Even-Niveaus ausgegangen sei (MONe: 0,9%).Die Zahlen und der Ausblick würden eine gewisse Erholung signalisieren, aber noch keinen Befreiungsschlag darstellen und in 2021 bestenfalls den Break-Even erwarten lassen. Der Investment Case von Schweizer bleibe für den Analysten damit extrem langfristig angelegt und gehe kurzfristig mit zahlreichen Unwägbarkeiten einher.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, hält das Chance/Risiko-Verhältnis derzeit für ausgewogen und bestätigt die Empfehlung "halten" mit einem infolge der Prognosesenkung leicht niedrigeren Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 17,00 Euro). (Analyse vom 24.03.2021)