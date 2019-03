Im Zuge dessen hat Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, seine kurz- und mittelfristigen Prognosen gesenkt und reduziert sein DCF-basiertes Kursziel von 27,00 auf 19,00 Euro, bestätigt aber das Rating "kaufen" für die Schweizer Electronic-Aktie. (Analyse vom 27.03.2019)



Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz.



SCHWEIZERs hochwertige Leiterplatten und innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik adressieren zentrale Herausforderungen in den Bereichen Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität sowie energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Meiko Electronics Co., Ltd. und Elekonta Marek GmbH & Co. KG kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. In Zukunft soll mit dem Partner Infineon Technologies AG der Chip Embedding-Markt erschlossen werden.



Mit 797 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte SCHWEIZER im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 120,9 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (27.03.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) unverändert zu kaufen.Schweizer Electronic habe am Freitag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und die bereits Anfang November 2018 reduzierten Jahresziele ergebnisseitig erreicht und umsatzseitig sogar leicht übertroffen.Der Umsatz habe mit 125,3 Mio. Euro um 3,7% über Vorjahr und damit über der revidierten Guidance und den Analysten-Prognosen (MONe und Guidance: 124,0 Mio. Euro) gelegen. Das EBITDA von 9,3 Mio. Euro (+10,7% yoy) sei durch einmalige Ramp-Up-Kosten für den Werksaufbau in China in Höhe von 1,2 Mio. Euro belastet worden. Im Schlussquartal habe Schweizer ein lediglich ausgeglichenes EBITDA (Q4 2017: 2,4 Mio. Euro) erzielt, das durch Verschiebungen von Kundenabrufen aus der Automobilindustrie auf das Folgejahr und einen veränderten Produktmix hin zu margenschwächeren Erlösen mit dem Kooperationspartner WUS/Meiko gekennzeichnet gewesen sei.Des Weiteren hätten in Q4 unerwartet einmalige Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von ca. 1 Mio. Euro gebildet werden müssen. Diese hätten aus einer veränderten Altersteilzeitregelung resultiert, die im Zuge einer Betriebsvereinbarung getroffen und bilanziell berücksichtigt worden sei.Die EBITDA-Marge habe in 2018 bei 7,4% gelegen. Damit seien die Analysten-Schätzungen (MONe: 8,7%) verfehlt worden, das untere Ende der Zielspanne von 7 bis 9% allerdings erreiche. Im Zusammenhang mit den geplanten Wachstumsinvestitionen in China habe der Vorstand zudem angekündigt, die Dividendenzahlung (2017: 0,30 Euro) für 2018 auszusetzen, wovon der Analyst bereits ausgegangen sei. Der Auftragsbestand zu Ende 2018 habe 171,9 Mio. Euro betragen und sei damit auf einem hohen Level (9M 2018: 169,1 Mio. Euro) geblieben.Für das laufende Geschäftsjahr habe das Unternehmen einen relativ breiten Zielkorridor bei der Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt, welcher das aktuell unsichere Marktumfeld widerspiegle. Für 2019 avisiere der Vorstand ein Umsatzwachstum von -5 bis +5%, abhängig von der Marktentwicklung der größten Kundengruppe Automotive.Aufgrund der daraus resultierenden unterdurchschnittlichen Auslastung des Stammwerks habe Schweizer für die Schramberger Belegschaft seit März bis Ende 2019 Kurzarbeit beantragt. Das Unternehmen rechne durch diese Maßnahme mit Einsparungen in Höhe von 5 bis 6 Mio. Euro, die in 2019 zu einer Stabilisierung des Ertragsniveaus beitragen sollten.Der Vorstand habe dem Analysten bestätigt, dass die geplante Inbetriebnahme des neuen Werks in Jiangsu/China zu Beginn des Jahres 2020 innerhalb des kalkulierten Kosten- und Zeitplans erfolgen solle. Aktuell würden intensive Vertriebsgespräche zu ersten Produktionsaufträgen geführt. Während für 2020 erstmals mit einem marginalen Umsatzbeitrag von 5 bis 8 Mio. Euro gerechnet werde (MONe: 7 Mio. Euro), solle der Umsatz des chinesischen Werks bis 2022 überproportional auf ca. 120 Mio. Euro ansteigen. Der Break-Even auf Ebene des EBITDAs und EBITs sei für 2022 bzw. 2024 geplant. Der Analyst habe seine Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung in China auf dieser Basis überarbeitet. Ursprünglich sei er schon in 2022 von einem positiven EBIT-Beitrag aus dem Werk in Jiangsu ausgegangen.Trotz des herausfordernden Marktumfelds und des schwachen Ausblicks für 2019 seien die wesentlichen Eckpfeiler der Equity Story weiterhin intakt und der Analyst erwarte eine signifikante Umsatz- und Ergebnisverbesserung ab 2022 ff. durch die schrittweise Ausweitung der Produktion am neuen Standort in China. Die Aktie sei deshalb auf dem aktuellen Bewertungsniveau für langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant, da Schweizer nach Fertigstellung der ersten Ausbaustufe des neuen Werks in China wieder zu einer verbesserten operativen Stärke und einer höheren Visibilität zurückkehren sollte. Der Analyst habe seine Prognosen dennoch umfassend überarbeitet und insbesondere die kurzfristige Eintrübung des Automotive-Sektors reflektiert.Schweizer habe trotz des eingetrübten Marktumfelds seine revidierten Ziele für die wesentlichen Ergebniskennziffern erreichen können. Für das laufende Geschäftsjahr habe das Unternehmen einen zurückhaltenden Ausblick vorgelegt.