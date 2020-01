Im ersten Halbjahr sei es dabei vor allem die Binnennachfrage gewesen, die einen stabilen Wachstumsbeitrag geleistet habe. Im 3. Quartal hätten insbesondere die Bruttoinvestitionen mit einem negativen Beitrag auf das Endergebnis gedrückt, was aber durch die Nettoexporte überkompensiert worden sei. Die Schweizer Notenbank sei im gesamten Jahr bei ihrem Kurs geblieben und habe keine größeren Änderungen an ihrem geldpolitischen Instrumentarium vorgenommen.



Die politische Unsicherheit bleibe weiter bestehen, auch wenn es momentan etwas positiver aussehe als um die Mitte des Jahres. Die globale Konjunktur befinde sich weiter in der Risikozone. Das habe auch die Schweizerische Notenbank auf ihrer Sitzung am 12. Dezember betont. Das zweite Problem sei die Inflation, die unter anderem aufgrund des Wechselkurses keinen Schwung aufnehme. Entsprechend befinde sich SNB-Chef Thomas Jordan unter Druck. Die Analysten würden allerdings glauben, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr ähnlich wachsen werde, wie im aktuellen. Die globalen Konjunkturindikatoren würden eine Bodenbildung zeigen, Konjunkturprogramme sollten Auftrieb geben.



Freilich bleibe die Unsicherheit präsent - es gebe auch mit dem Brexit-Deal von Johnson noch kein tatsächliches Handelsabkommen der EU mit Großbritannien. Donald Trump sei immer für eine Überraschung gut und auch andere Konflikte seien keineswegs beendet, seien es jene im Nahen und Mittleren Osten, Hong Kong aber auch denen innerhalb der EU. Daher werde der Franken als sicherer Hafen gefragt bleiben, und auch der konjunkturelle Gegenwind könnte wieder zunehmen. Die Analysten seien jedoch vorsichtig optimistisch, dass in 2020 keine größeren Eskalationen stattfinden würden und dementsprechend würden die Analysten mit einer leichten Wachstumsbeschleunigung in der Schweiz und einem etwas schwächeren Franken rechnen. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (16.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Schweiz hat auf den ersten Blick relativ schlechte Karten in einem Umfeld, das in 2019 zunehmend vom Handelskrieg, dem Brexit und der nachlassenden globalen Konjunktur bestimmt wurde, so die Analysten der Nord LB.Dies sei für ein Land, welches durchaus auch von Warenexporten abhänge, eine schwierige Situation. Die genannten Probleme würden vor allem seit Mai den Schweizer Franken aufwerten. Während zum Jahreswechsel der Euro noch rund CHF 1,13 gekostet habe, seien es nun schon weniger als CHF 1,10 - trotz der anhaltenden Interventionen der SNB. Dennoch hätten es die Helvetier zu einem soliden Wachstum gebracht: 0,8% Jahreswachstum sollten es nach Prognose der Analysten für 2019 werden. Das sei deutlich mehr, als Deutschland aufzuweisen habe.