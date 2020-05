Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Schweizer KOF-Konjunkturbarometer ist im April um 28,2 Punkte gefallen, so stark wie noch nie, nachdem bereits im Vormonat ein massiver Rückgang verzeichnet wurde, so die Analysten von Postbank Research.



Mit aktuell 63,5 Punkten liege der Index aber immerhin noch knapp oberhalb des Tiefstands, der in der globalen Finanzkrise erreicht worden sei. Die bisherige Entwicklung des KOF-Index deute auf einen Einbruch des BIP um lediglich zwei bis drei Prozent gegenüber dem Vorjahr hin. Allerdings dürfte die Wirtschaftsleistung der Schweiz tatsächlich deutlich stärker zurückgehen. Hierauf lasse unter anderem die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im März schließen. Diese seien um real 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Würden Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren herausgerechnet, die gegen den allgemeinen Trend hätten zulegen können, ergebe sich sogar ein Minus von 14,3 Prozent.



Die Daten für April dürften noch schlechter ausfallen. Da aber auch die Schweiz inzwischen mit einer schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen begonnen habe, sei ab Mai - von sehr niedrigem Niveau aus - tendenziell mit einer Verbesserung zu rechnen. Der Franken habe nach Bekanntgabe des KOF-Index zum Euro zulegen können, was die Lage für die Schweizerische Nationalbank, die immer wieder mit Interventionen gegen den Aufwertungstrend ankämpfe, nicht gerade einfacher mache. (04.05.2020/ac/a/m)



