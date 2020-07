Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das reale Bruttoinlandsprodukt Schwedens wuchs in den ersten drei Monaten dieses Jahres um bescheidene 0,1% gegenüber dem Vorquartal, so die Analysten der Helaba.Um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise entgegenzuwirken, habe die Regierung eine Reihe von Maßnahmen angekündigt. So sollten unter anderem Unternehmen die Steuerzahlungen von Januar bis März für ein Jahr erlassen und die Sozialversicherungsbeiträge aufgeschoben werden. Zudem gewähre der Staat ein Kurzarbeitergeld und biete Kreditgarantien für Unternehmen und den Luftfahrtsektor. Die Hilfen würden sich auf rund 10 Mrd. Euro bzw. ca. 2% des BIP belaufen. Da der Finanzhaushalt aber zu den solidesten in Europa zähle, sei Schweden gut positioniert die Krise zu überstehen. Die Analysten würden von einer wirtschaftlichen Erholung im Laufe des zweiten Halbjahres ausgehen, welche stark von der Entwicklung der Pandemie im Land und weltweit abhänge. Ab dem dritten Quartal dürften die Belastungen durch Covid-19 nachlassen, sodass die Konjunktur deutlich an Dynamik gewinnen werde. Die Stimmung in der Industrie sowie im Dienstleistungssektor spreche aber zunächst noch für einen starken Wachstumseinbruch im zweiten Quartal. 2021 könnte das Wachstum wieder 5,5% erreichen.Die Notenbank Schwedens habe sehr schnell auf den Ausbruch des Virus reagiert und habe bereits im März mehrere Maßnahmen ergriffen, um Finanzstabilität zu gewährleisten und dem Bankensektor Liquidität bereit zu stellen. So sei das Anleihekaufprogramm auf aktuell fast 50 Mrd. Euro erweitert und ein langfristiges Kreditprogramm über ca. 50 Mrd. Euro aufgelegt worden, um nicht-finanzielle Unternehmen zu unterstützen. Erst Ende letzten Jahres seien die Leitzinsen von aktuell 0% aus dem negativen Gebiet angehoben worden. In Angesicht der weitreichenden quantitativen Maßnahmen sei für die kommenden Monate nicht mit einer Zinssenkung zu rechnen. Sollte sich der Ausblick jedoch nicht wie erwartet verbessern, werde die Riksbank um eine Zinssenkung Ende des Jahres oder Anfang 2021 kaum herumkommen. Die Inflation dürfte 2020 bei 0,7% liegen. Zwar seien die Preise mancher Güter aufgrund von Versorgungsstörungen durch Covid-19 gestiegen, jedoch laste der Kollaps der Energiepreise auf der Teuerung. (Ausgabe vom 07.07.2020) (08.07.2020/ac/a/m)