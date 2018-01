Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Flut des schwachen US-Dollar steigen alle Boote und mittlerweile auch die Preise von Agrarrohstoffen, so die Analysten der Commerzbank.



Weizen an der CBOT sei gestern um 3% auf ein Zwei-Wochenhoch von 433 US-Cents je Scheffel gestiegen, Mais um 1,6% auf ein Sieben-Wochenhoch von 357 US-Cents je Scheffel, Sojabohnen um knapp 1% auf ein Sechs-Wochenhoch von 992 US-Cents je Scheffel. Dass es sich hierbei in erster Linie um einen US-Dollareffekt handle, zeige der Preis für EU-Weizen an der Euronext in Paris. Dieser handle kaum verändert bei 156 EUR je Tonne. Die reichliche Versorgung mit Getreiden und Ölsaaten gebe aus fundamentaler Sicht für höhere Preise auch keinen Anlass. Solange der US-Dollar abwerte, dürften die Fundamentaldaten den Preisanstieg lediglich bremsen, nicht jedoch aufhalten. US-Finanzminister Mnuchin habe gestern gesagt, dass ein schwächerer US-Dollar gut für den Handel sei. Bei Agrarrohstoffen bedeute dies Rückenwind für die US-Exporte. Daten zu den wöchentlichen Exportverkäufen gebe das US-Landwirtschaftsministerium morgen Nachmittag bekannt. Würden diese positiv ausfallen, dürften die Preise weiter zulegen. (25.01.2018/ac/a/m)





