Am US-Arbeitsmarkt wurden im September 136 Tsd. neue Stellen geschaffen, so die Analysten von Postbank Research.Heute Morgen veröffentlichte Daten des Wirtschaftsministeriums würden zeigen, dass die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im August um 0,6% gegenüber dem Vormonat und damit stärker als erwartet gesunken seien. Die Aufwärtsrevision des Vormonatswerts von -2,7% auf -2,1% sei da nur ein schwacher Trost. Im August hätten die Aufträge um 6,6% niedriger gelegen als im entsprechenden Vorjahresmonat. Die Detaildaten würden zeigen, dass die Auftragsschwäche zuletzt aus dem Inland gerührt habe (-2,6% gegenüber dem Vormonat), während die Auslandsorders moderat hätten zulegen können (+0,9%). Im Einklang mit diversen Sentimentindikatoren gebe es in der Summe auch in den Auftragseingängen keine Signale für ein Ende der Krise in der deutschen Industrie.Im weiteren Tagesverlauf würden heute keine maßgeblichen Konjunkturdaten mehr veröffentlicht. Auch im weiteren Wochenverlauf bleibe es datenseitig weitestgehend ruhig. Highlights seien hierzulande Daten zur Industrieproduktion im August, in den USA zu den Verbraucherpreisen im September. Auch das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung sowie verschiedene Redebeiträge von FED-Chef Jerome Powell dürften angesichts der jüngsten Überraschungen bei diversen US-Konjunkturindikatoren mit Spannung erwartet werden.