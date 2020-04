Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie schon fast zu befürchten war, erwiesen sich die Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der gestern veröffentlichten Stimmungsindikatoren in der Eurozone als zu konservativ, so die Analysten von Postbank Research.



Sowohl die Einkaufsmanagerindices der Eurozone als auch diejenigen in Deutschland seien - hauptsächlich bedingt durch die deutlich schwächeren Daten für den Servicesektor - auf Rekordtiefs gefallen. Ebenso der GfK Konsumklimaindex für Deutschland. Hier stelle sich natürlich die Frage, inwieweit einfach die Schätzungen zu vorsichtig gewesen seien. Und ob die Daten nun nicht so schlecht gewesen seien, dass es von hier aus nur noch aufwärtsgehen könne. Einkaufsmanagerindices bei 13,5 für die Eurozone, bzw. 17,1 für Deutschland würden sich schließlich nur noch schwer unterbieten lassen. Allerdings hätten die Daten denn doch auf die Stimmung gedrückt, sodass der Euro seine mehrtägige Handelsspanne von 1,08/1,09 nach unten verlassen habe und auf den tiefsten Stand seit knapp einem Monat zurückgesetzt habe.



Die immer noch sehr hohen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA (4,2 Mio.) seien am Markt in dieser Höhe erwartet worden und hätten das Währungspaar somit nicht bewegt. Die Marktteilnehmer hätten auf den später stattfindenden EU-Gipfel gewartet. Heute folge ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator, nämlich um 10 Uhr der Ifo-Index. (24.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.