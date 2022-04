Die Invasion habe einen Stagflationsschock für die Weltwirtschaft ausgelöst, wobei die USA stärker von inflationären Folgen und die Eurozone von Stagnation betroffen sein könnten. Eine Kombination aus hoher Inflation, rückläufigem Wachstum, hawkishen Zentralbanken und rasch steigenden Anleiherenditen sei ein ernsthafter Belastungsfaktor für Aktien. NN Investment Partners würden davon ausgehen, dass die Margen der Unternehmen aufgrund höherer Inputkosten und veränderter Konsummuster hin zu Produkten mit niedrigeren Margen zunehmend unter Druck geraten würden. Darüber hinaus könnten sich die Lieferkettenprobleme durch die chinesische Null-Corona-Strategie und die damit einhergehenden Lockdowns über die Jahresmitte hinaus ausweiten. Insgesamt habe sich das Rendite-Risiko-Verhältnis bei Aktien erheblich verschlechtert, und die Anleger müssten möglicherweise eine höhere Risikoprämie zahlen, um dies auszugleichen. Je länger der Ukraine-Konflikt anhalte, desto stärker würden die Auswirkungen auf die Wirtschaft sein.



Glücklicherweise sei die Wirtschaft stabil gewesen, als diese Schocks eingesetzt hätten. Die Industrieländer würden von der Wiedereröffnung nach der Pandemie profitieren, der Arbeitsmarkt sei stabil und der Unternehmenssektor sei dank starker Bilanzen und rekordverdächtiger Gewinnmargen stabil. Zudem seien Aktien zumindest teilweise eine Absicherung gegen die Inflation, und NN Investment Partners würden davon ausgehen, dass die Dividenden entsprechend den nominalen Gewinnen steigen und die Aktienrückkäufe weitergehen würden. Dies könnte als Puffer gegen die zunehmenden Schwierigkeiten wirken.



Das Gleichgewicht dieser Kräfte könnte sich jedoch nachteilig auswirken, insbesondere wenn die Inflation weiterhin nach oben tendiere und der Konflikt anhalte. In einem solchen Umfeld scheine Vorsicht geboten zu sein. NN Investment Partners seien gegenüber Aktien neutral eingestellt, hätten aber seien defensives Verhalten allmählich ausgebaut. NN Investment Partners seien untergewichtet in Aktien der Eurozone und übergewichten die Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter. Das wachstumsstarke Segment, das empfindlich auf Anleiherenditen reagiere, sei untergewichtet. (08.04.2022/ac/a/m)







Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte wurden dieses Jahr schon zweimal erschüttert. Zunächst gab es einen Inflationsschock, der zu einer Kehrtwende in der Geldpolitik führte - von extrem akkommodierend zu wesentlich restriktiver, so Patrick Moonen, Principal Strategist, bei NN Investment Partners.NN Investment Partners würden derzeit davon ausgehen, dass der US-Leitzins bis zum Jahresende 2,5% erreichen werde. Diese Phase sei durch schwächere Märkte gekennzeichnet, wobei die Eurozone besser abgeschnitten habe als der US-Markt. Mit dem Krieg in der Ukraine, der erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffpreise gehabt habe, sei der geopolitische Schock gekommen. Diese Risiken würden die Kaufkraft der Verbraucher und das Vertrauen der Unternehmen unter Druck setzen, wobei Europa anfälliger sei als die USA, wie die relativ schwache Performance in der Eurozone deutlich zeige. Die globalen Märkte hätten mit einer drastischen Korrektur reagiert und seien innerhalb eines Monats um 10% gefallen, ehe sie im Zuge der verlangsamten Eskalation des Konflikts ihren Tiefpunkt erreicht hätten. Die ersten Friedensgespräche hätten sogar zu einer kräftigen Markterholung geführt, die die vorherigen Verluste wieder ausgeglichen habe - ein typisches Muster bei geo-politischen Ereignissen. Ein deutlicher Abschwung, während die Anleger die Folgen zu bewältigen versuchen würden, gefolgt von einer Erholung, nachdem sich die Märkte auf den Konflikt eingestellt hätten. Darüber hinaus hätten eine geringe Marktaktivität und ein zurückhaltendes Investitionsklima den Weg für eine gewisse Eindeckung von Short-Positionen gegen Ende des ersten Quartals geebnet. Die Frage sei: Wie gehe es weiter?