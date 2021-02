Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

124,25 EUR +0,81% (11.02.2021, 09:04)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

123,05 EUR -0,08% (10.02.2021, 17:35)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (11.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) unter die Lupe.Im durch die COVID-19-Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2020 habe Schneider Electric einen sehr starken Free Cash Flow generiert. Die Wachstumsdynamik des Unternehmens habe sich Richtung Jahresende beschleunigt.Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat habe Unternehmen Umsätze in Höhe von EUR 25,2 Mrd. erzielt, was einem organischen Rückgang von fast fünf Prozent entspreche und knapp über den Markterwartungen liege. Das zweite Halbjahr habe sich durch ein verbessertes Wachstumsmomentum ausgezeichnet, wobei vor allem die Geschäftsbereiche Energy Management und Software & Services an Dynamik gewonnen hätten. Regional betrachtet habe sich gegen Jahresende die Nachfrage vor allem in Westeuropa sowie Asien Pazifik beschleunigt. Das Betriebsergebnis (adj. EBITA) habe im Berichtszeitraum EUR 3,9 Mrd. betragen und falle somit beinahe vier Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Schneider Electric habe ein Nettoergebnis von EUR 2,6 Mrd. ausgewiesen. Das entspreche einem Ergebnis je Aktie von EUR 4,72 (-5% vs. Vorjahr auf vergleichbarer Basis). Der Free Cash Flow habe sich im Jahresverlauf um sechs Prozent auf EUR 3,7 Mrd. verbessert. Als Dividendenzahlung für das Jahr 2020 werde eine Ausschüttung von EUR 2,60 je Aktie vorgeschlagen.Der Ausblick für das Jahr 2021 sehe eine Verbesserung des Betriebsergebnisses zwischen 9 und 15% vor, bei einem organischen Umsatzwachstum von 5 bis 8%. Das Ziel, bis zum Jahr 2022 eine EBITA-Marge von 17% zu erreichen, bleibe aufrecht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity