117,35 EUR -0,21% (30.11.2020, 16:44)



117,60 EUR +0,13% (30.11.2020, 16:32)



ISIN: FR0000121972



860180



SND



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (30.11.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) zu verkaufen.Die Performance der von Drebing beobachteten Elektrotechnikunternehmen habe das seit März um sich greifende Abbremsen wirtschaftlicher Aktivität nur im Ansatz abgebildet. Schneider Electric habe ab Sommer von Nachholeffekten in China profitiert - mit der Aktienkursentwicklung (seit Jahresbeginn rund 28% im Plus) würden die Franzosen positiv hervorragen. Die börsennotierten deutschen Maschinenbauer würden sich seit den Sommermonaten allmählich aus der Unterauslastung heraustasten - es bleibe ein Manövrieren auf Sicht. Für die zyklischen Investitionsgütertitel (engl.: Capital goods) verbleibe Drebing beim Sektorenurteil "negativ".Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Schneider Electric-Aktie mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel laute 80,00 Euro. (Analyse vom 30.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Schneider Electric": Keine vorhanden.