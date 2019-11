NYSE-Aktienkurs Schlumberger-Aktie:

36,08 USD -0,17% (21.11.2016, 17:24)



ISIN Schlumberger-Aktie:

AN8068571086



WKN Schlumberger-Aktie:

853390



Ticker-Symbol Schlumberger-Aktie:

SCL



NYSE Ticker-Symbol Schlumberger-Aktie:

SLB



Kurzprofil Schlumberger N.V. (Ltd.):



Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) ist das weltweit größte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice mit Sitz in Willemstad auf der niederländischen Insel Curaçao und operativen Hauptzentralen in Paris, Houston, Den Haag und London. (21.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schlumberger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die die Schlumberger-Aktie (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) unter die Lupe.Beim weltgrößten Öl- und Gasfeldausrüsters könnte eine Trendwende bevorstehen. So würden das zumindest die Analysten sehen, die den baldigen Beginn eines neuen Investitionszyklus im Öl- und Gas-Sektor prognostizieren würden. Ihre Kursziel lägen oberhalb der wichtigen 200-Tage-Linie. Das entspreche vom aktuellen Bewertungsniveau her einem Potenzial von 10 bis 15% auf Sicht der nächsten Monate. Die Schlumberger-Aktie habe nach der erfolgreichen Bodenbildung eine Aufwärtsbewegung gestartet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.11.2019)