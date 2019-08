In Großbritannien stehe am Montag mit der Stimmung der Dienstleistungs-Einkaufsmanager im Juli ebenfalls ein wichtiges Barometer für die Frage oben an, bevor dort am Freitag die Industrieproduktion im Juni sowie das britische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal publiziert würden. Letzteres werde in Japan ebenfalls am Freitag bekannt gegeben. Und in China stehe am Montag ebenfalls ein wichtiger Einkaufsmanager-Index für die Dienstleister an, bevor am Mittwoch noch die Handelsbilanz für Juli und am Freitag Inflations- und Produzentenpreisdaten für diesen Monat folgen würden.



München (www.aktiencheck.de) - Im Lichte global nachlassender Nachfragetrends und vermehrter Unsicherheit in verarbeitenden Industrien haben die wichtigsten Zentralbanken zuletzt auf moderatere Konjunkturtrends verwiesen, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Bisher waren vor allem Industriebereiche betroffen. Innerhalb der ifo-Umfrage sind aber erstmals seit 2009 auch die Erwartungen des deutschen Dienstleistungssektors wieder leicht pessimistisch. Damit deutet sich die Gefahr eines Übergreifens auf diesen Bereich an", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers sehe "auch angesichts Trumps neuer China-Zölle eine zunehmende Gefahr, dass der Pessimismus in der Industrie zunehmend auf Dienstleistungsbereiche überschwappt - insbesondere wenn sich entscheidende Unsicherheitsfaktoren wie die Handelskonflikte noch wesentlich länger hinziehen."