Börse Frankfurt-Aktienkurs Schindler-Aktie:

191,90 EUR +4,12% (29.04.2019, 09:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Schindler-Aktie:

215,40 CHF +0,28% (29.04.2019, 10:29)



ISIN Schindler-Aktie:

CH0024638212



WKN Schindler-Aktie:

A0JJWH



Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHR



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SCHN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHLRF



Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (29.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).An der Telefonkonferenz zum 1Q19 vom letzten Freitag habe das Management, angesichts zunehmender politischer wie wirtschaftlicher Unsicherheiten, etwas vorsichtiger auf die kommenden Monate geblickt. So rechne Schindler in der EMEA-Region mit einer Wachstumsverlangsamung in Osteuropa und einem anhaltenden Rückgang in der Türkei. In Nord- und Südamerika dürfte die Erholung in Brasilien ins Stocken geraten, während sich die Marktlage in den USA per Ende 2019/Anfang 2020 wohl etwas anspannen werde. In China sehe Schindler zudem Anzeichen für eine gewisse Stagnation im Wohnungssektor. Trotz dieser Trends habe das Unternehmen das GJ19-Wachstumsziel von 46% in Lokalwährung bestätigt.Nach dem Nachgeben der ber. EBIT-Marge im 1Q19 um -60 Bp (J/J) habe das Management zugegeben, dass angesichts steigender Preise und der Abwicklung niedermargiger Projekte (von vor zwei Jahren) in China das Ziel einer unveränderten Marge im GJ19 zunehmend ambitioniert erscheine - und zwar auch dann, wenn man die Kosten von rund CHF 40 Mio. für das Start-up BuildingMinds zunächst einmal beiseitelasse. Auch hier zeige man sich aber zuversichtlich, dass die angestrebte jährl. Steigerung des EBIT trotzdem machbar sei.Pomrehn rechne nun damit, dass die EBIT-Marge von Schindler im GJ19 aufgrund der anhaltend hohen Rohstoffkosten, der Lohninflation und des Margendrucks in China um 18 Bp im Jahresvergleich zurückgehen werde, ohne Ausgaben für BuildingMinds. Folglich senke der Analyst seine EPS-Schätzungen für GJ19 und GJ20 um 3,3% bzw. 2,1% und erwarte, dass der Konsens dieser Schätzung folge. Das DCF-basiertes Kursziel des Analysten bleibe jedoch dank einer geringeren Marktprämie unverändert bei CHF 210.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schindler-Aktie: