Börsenplätze Scherzer-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

2,30 EUR 0,00% (17.12.2020, 15:30)



ISIN Scherzer-Aktie:

DE0006942808



WKN Scherzer-Aktie:

694280



Ticker-Symbol Scherzer-Aktie:

PZS



Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (17.12.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Scherzer-Aktie (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) von "halten" auf "kaufen" hoch.Nach zuvor sechs erfolgreichen Jahren habe die Scherzer & Co. AG für 2018 und 2019 Verluste ausweisen und die Dividende streichen müssen. Dabei seien auch keine nennenswerten Erträge im Bereich der Nachbesserungsrechte angefallen. Jetzt zeichne sich jedoch für das ablaufende Geschäftsjahr eine beeindruckende Rückkehr auf die Erfolgsspur ab. Mit dem Verkauf der AXA-Nachbesserungsrechte im Juni sowie der Einreichung der bereits seit 2016 sukzessive auf- und ausgebauten Audi-Position im Rahmen des Squeeze-out im November hätten die Kölner vor Steuern Erträge in Höhe von 8,5 und 6,6 Mio. Euro realisieren können. Daher dürfte aus Sicht der Analysten für 2020 auch die Dividendenzahlung wieder aufgenommen werden, auf Basis ihrer Schätzungen liege die Ausschüttungsrendite aktuell bei 2,2 Prozent.Die Entwicklung des inneren Wertes (NAV) der Scherzer-Aktie könne sich in diesem Jahr mit einem Plus von 17,4 Prozent bis Ende November ebenfalls sehen lassen. Der DAX sei dagegen im gleichen Zeitraum mit einem minimalen Zuwachs von 0,3 Prozent quasi auf der Stelle getreten. Damit sähen sich die Analysten in der bereits in ihren letzten Researches geäußerten Meinung bestätigt, dass der von der Gesellschaft verfolgte Investmentansatz sich mittel- und langfristig nachhaltig auszahle.Insbesondere beim Aufspüren unterbewerteter Aktien und potenzieller Kandidaten für zukünftige Strukturmaßnahmen spiele auch die jahrelange Erfahrung und breite Vernetzung des Scherzer-Teams in der Small- und Mid-Cap-Szene eine wichtige Rolle. Und der Vorstand stehe mit insgesamt rund 1,6 Millionen direkt und indirekt gehaltenen Anteilsscheinen entsprechend etwa 5,3 Prozent des Grundkapitals hinter der Gesellschaft. Zudem habe er sich verpflichtet, die Hälfte der Netto-Tantiemen in Scherzer-Aktien zu investieren, so dass sich dieser Anteil auch zukünftig tendenziell weiter erhöhen dürfte.Angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unwägbarkeiten bei Schätzungen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten würden die Analysten ihre Anlageempfehlung für die Scherzer-Aktie weiterhin auf den NAV abstellen. Dabei bilde dieser im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven "realtime" ab und markiere damit ihrer Meinung nach die aus Investorensicht deutlich geeignetere Bewertungskennzahl.Daher erachten Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, das aktuelle Kursniveau als eine gute Gelegenheit, die Aktie der Kölner Spezialwerte-Spezialisten bei einem von 2,60 Euro auf 2,70 Euro erhöhten Kursziel zu "kaufen". Dabei seien die Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren in dem von ihnen auf Basis des zuletzt gemeldeten NAV angesetzten fairen Wert noch nicht berücksichtigt. (Analyse vom 17.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link