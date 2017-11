Börsenplätze Schaltbau-Aktie:



Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Umsatz von rund 430 Millionen Euro und mehr als 2.600 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.



Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (22.11.2017/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Aktienanalyse von Harald Rehmet, Investmentanalyst von der LBBW:Harald Rehmet, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300, WKN: 717030, Ticker-Symbol: SLT).Nach dem Einbruch des Auftragseingangs in Q2, habe Q3 wieder eine deutliche Erholung gezeigt. Daher habe das Ordervolumen in den ersten neun Monaten 2017 um knapp 5% yoy auf 444 Mio. EUR zulegen können, was aber lediglich auf der Erstkonsolidierung von Sepsa, die zum Verkauf stehe, beruhe. Wie zum Halbjahr habe sich jedoch in den Segmenten ein sehr heterogenes Bild gezeigt. Der Rückstand beim Umsatz zum Halbjahr habe mit 363 Mio. EUR per 30.09. aufgeholt werden können.Das negative operative EBIT habesich in Q3 auf -0,7 Mio. EUR verringert, wobei die angekündigte Neubewertung von Sepsa weitere -12 Mio. EUR Verlust beigesteuert habe. Das ausgewiesene EBIT der ersten drei Quartale sei tief in den roten Bereich gerutscht (-17,4 Mio. EUR nach +12,1 Mio. EUR im Vorjahr). Das Nettoergebnis von -34,3 Mio. EUR sei zusätzlich durch Abschreibungen aktivierter Verlustvorträge belastet worden.Erste Erfolge beim Working Capital Management hätten einen positiven operativen Cashflow in Q3 ermöglicht und das Minus in den ersten neun Monaten auf -1,0 Mio. EUR eingedämmt. Die Nettofinanzverbindlichkeiten würden damit 157,1 Mio. EUR per 30.09. erreichen, entsprechend einem Gearing von 178%.Risiken sehe der Analyst im Zuge der Integration der Zukäufe, möglichen Projektverschiebungen, der Schwäche einzelner Märkte sowie dem Umfang und dem Erfolg der eingeleiteten Reorganisation. Hinzu kämen finanzwirtschaftliche Risiken im Hinblick auf die Sicherstellung der Liquidität, der Financial Covenants und der Rückführung des Überbrückungskredits von 25 Mio. EUR bis Ende Februar 2018.Harald Rehmet, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein DCF-basiertes Kursziel von 25 EUR und sein Rating mit "verkaufen". (Analyse vom 22.11.2017)