XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

7,096 EUR -0,34% (25.03.2019, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

7,094 EUR -0,11% (25.03.2019, 14:26)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (25.03.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF).Auf das schwierige Geschäftsjahr 2018 reagiere Schaeffler mit dem Effizienzsteigerungsprogramm "RACE" für die Sparte Automotive OEM, das in der ersten Phase Ergebnisverbesserungen von rund EUR 90 Mio. zum Ziel habe. Im Automobil-Bereich stehe Schaeffler noch relativ stark für Mechanik und weniger für moderne Technologien. Allerdings müsse sich dies in den nächsten Jahren deutlich ändern.Auch mit Blick auf den seit dem 52-Wochen-Hoch im Mai fast halbierten Kurs der Schaeffler-Vorzugsaktie empfiehlt Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, sie zu halten. Das Kursziel sei von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 25.03.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Schaeffler AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: