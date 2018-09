XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Aktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (25.09.2018/ac/a/d)







Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Engadine Partners LLP stockt Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der Schaeffler AG jetzt auf:Die Leerverkäufer von Engadine Partners LLP haben auf eine Short-Attacke gegen die Aktien des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) umgeschaltet.Die Finanzprofis von Engadine Partners LLP mit Sitz in London, England, haben am 21.09.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,37% auf 1,44% der Aktien der Schaeffler AG ausgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Schaeffler AG:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,44% der Schaeffler-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Schaeffler-Aktie: