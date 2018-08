Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Aktie:

11,885 EUR -1,37% (13.08.2018, 13:54)



ISIN Schaeffler-Aktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Aktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Aktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Aktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (13.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern habe mit dem Zukauf von Paravan ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Halbjahreszahlen hätten sich sehen lassen können. Die Schaeffler-Aktie habe Comeback-Chancen.Schaeffler-Konzernchef Klaus Rosenfeld wolle auch in Zukunft punktuell kleinere Spezialisten zukaufen. Ziel sei es, sich auf den Wandel in der Autobranche Richtung Elektromobilität vorzubereiten. Ein erstes Kauflimit für die Schaeffler-Aktie könne im Bereich von 11,20 Euro platziert werden, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2018)Börsenplätze Schaeffler-Aktie:XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Aktie:11,84 EUR -1,50% (13.08.2018, 13:39)