XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

13,645 EUR -0,40% (05.02.2018, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

13,69 EUR +0,45% (05.02.2018, 15:07)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (05.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2017 sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF).Die Pressemitteilung mit den Eckdaten zum Geschäftsjahr 2017 sei von den Börsianern recht skeptisch aufgenommen worden, zumal unkonkret von Einmalaufwendungen und Investitionen im Rahmen der Restrukturierung im laufenden Jahr die Rede sei. In der Folge habe der Titel mehr als 11% an Wert verloren. Im Automobil-Bereich stehe das Unternehmen noch relativ stark für Mechanik und weniger für moderne Technologien. Jedoch dürfte sich dieses nicht zuletzt infolge des Restrukturierungsprogramms in den kommenden Jahren deutlich ändern.Weitere Geschäftszahlen der Schaeffler AG würden am 7. März 2018 im Rahmen der Bilanzpressekonferenz präsentiert.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Schaeffler-Vorzugsaktie zunächst unverändert mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute weiterhin EUR 13,50. (Analyse vom 05.02.2018)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: