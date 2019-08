Börsenplätze Scatec Solar-Aktie:



Kurzprofil Scatec Solar ASA:



Die norwegische Scatec Solar ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) ist ein weltweit agierendes Solarunternehmen, das Solarparks entwickelt, baut und betreibt. (19.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scatec Solar-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Solarunternehmens Scatec Solar ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) unter die Lupe.Das Papier des Solar-Players sei zuletzt erstmals über die Marke von 100 Norwegische Kronen (NOK) geklettert. Anleger würden damit die überzeugende operative Entwicklung honorieren. In Mosambik sei die erste Solar-Anlage von Scatec mit den dazugehörigen Partnern kürzlich in Betrieb genommen worden und auch in Ägypten mache Scatec Solar operative Fortschritte.Scatec Solar habe zuletzt mit einem Rekordquartal geglänzt: In den Monaten April bis Juni sei der konsolidierte Umsatz auf 376 Mio. NOK (etwa 37,7 Mio. Euro) gestiegen nach 286 Mio. NOK im Vorjahr. Das EBITDA habe sich auf 290 Mio. NOK (circa 29 Mio. Euro) erhöht. Im Vorjahr habe das Unternehmen noch ein konsolidiertes operatives Ergebnis von 212 Mio. NOK erzielt. Der Projektbestand respektive die Pipeline der Norweger habe die Marke von fünf Gigawatt überstiegen.Im heutigen Handel profitiere Scatec Solar von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Nordea. Analyst Joergen Bruaset bewerte die Aktie mit "kaufen" und sehe das Kursziel auf 117 NOK (rund 11,72 Euro). Die Folge: Ein neues Rekordhoch bei 103,70 NOK.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link