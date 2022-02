Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PJSC Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (24.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der russischen PJSC Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Die Aktie der russischen Sberbank verliere am Donnerstag an der Moskauer Börse zeitweise rund 50 Prozent an Wert. Schuld an den Kursverlusten sei der russische Präsident Wladimir Putin, der am Morgen den Angriff auf die Ukraine befohlen und damit massive Sanktionen des Westens in Kauf genommen habe.In Europa herrsche Krieg: Russland habe am Donnerstag die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin habe am Donnerstag eine großangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland aus der Luft, am Boden und zur See befohlen.Die Antwort des Westens auf den Einmarsch habe nicht lange auf sich warten lassen: Die 27 EU-Staaten möchten sich bei einem Krisengipfel noch am Donnerstagabend im Grundsatz auf neue Sanktionen gegen Russland verständigen. Man werde sich nach der "eklatanten Aggression" auf weitere restriktive Maßnahmen einigen, "die Russland für sein Vorgehen massive und schwerwiegende Konsequenzen auferlegen werden", heiße es in einer Stellungnahme der 27 EU-Staats- und Regierungschefs.Die russische Regierung habe sich derweil unbeeindruckt von der Ankündigung weiterer Sanktionen gezeigt. Man verfüge über ausreichend finanzielle Ressourcen, um die Stabilität des russischen Finanzsystems trotz Sanktionen und Drohungen zu gewährleisten, wie die Agentur Tass aus Regierungskreisen erfahren habe. Nach jüngsten Angaben hätten die Finanzreserven am 11. Februar 639,6 Milliarden US-Dollar (rund 573 Milliarden Euro) betragen. Der Finanzmarkt und die größten Unternehmen hätten auch Pläne zum Schutz gegen Sanktionen.Die Sanktionen des Westens gegen Russland dürften nach dem Kriegsbeginn noch weiter verschärft werden. Inzwischen gebe es Forderungen nach einem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Banken-Zahlungssystem Swift. Dies hätte für die Sberbank weitreichende Folgen.Anleger machen einen großen Bogen um die Sberbank-Aktie, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)