Vor dem Hintergrund einer weiter rasch steigenden US-Schieferölproduktion sehe Saudi-Arabien offenbar zusätzlich die Notwendigkeit, seine Ölförderung noch weiter zurückzufahren. Für März und April habe der saudische Ölminister, Khalil Al-Falih, angekündigt, die Produktion und Exporte von Rohöl nochmals zu reduzieren. Da zudem die Rohölexporte in Venezuela und dem Iran aufgrund der US-Sanktionen wohl weiter zurückgehen würden, dürfte ein von der OPEC nicht erwünschter Aufbau der globalen Öllager in der saisonal schwächeren ersten Jahreshälfte tatsächlich vermieden werden können.



In welchem Ausmaß die Rohölexporte des Irans tatsächlich zurückgehen würden, hänge freilich auch davon ab, inwieweit die von der Trump-Administration genehmigten Ausnahmeregelungen - nach deren Auslaufen Anfang Mai - weiter Bestand haben würden. Als diese im vergangenen November in Kraft getreten seien, hätten sich viele Marktteilnehmer ob der Höhe der zugestandenen Mengen an Rohöl, die einzelne Länder aus dem Iran importieren dürfen, doch ziemlich überrascht gezeigt. Schärfere Sanktionen stünden absolut im Raum. Da aber US-Präsident Trump kaum eine Gelegenheit auslasse, um gegen die seiner Meinung nach ungerechtfertigten hohen Ölpreise zu wettern, gelte eine Verschärfung der genehmigten Ausnahmeregelungen als alles andere als sicher.



Letztendlich sehen wir in der bereits erwähnten raschen Ausweitung der US-Schieferölproduktion das größte Argument gegen einen deutlichen Ölpreisanstieg in den nächsten Monaten, so die Analysten der RBI. Die US-Energiebehörde EIA erwarte für dieses Jahr gegenüber 2018 eine um knapp 1,35 Mio. Fass/Tag höhere US-Ölförderung. Damit würden die USA ganz alleine den für dieses Jahr erwarteten Anstieg der globalen Ölnachfrage abdecken.



Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der RBI beim nächsten Treffen der "OPEC+"-Länder Mitte April mit einem Fortschreiben der im November beschlossenen OPEC-Kürzung rechnen. Die Aussicht auf eine weitere Förderreduktion der "OPEC+"-Staaten sowie geringeren Rohölexporten durch Venezuela und den Iran lassen für uns auf Sicht von drei Monaten einen weiteren moderaten Ölpreisanstieg am wahrscheinlichsten erscheinen, so die Analysten der RBI. Die Analysten würden daher im zweiten Quartal mit einem Preisniveau von etwas mehr als USD 70 pro Fass Brent rechnen. Aufgrund einer von ihnen ab dem zweiten Halbjahr erwarteten sich abzeichnenden konjunkturellen Eintrübung würden sie bis Jahresende allerdings mit einem darauf folgenden Rückgang auf USD 65 pro Fass rechnen. (Ausgabe 2. Quartal 2019) (03.04.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Just am 24. Dezember des letzten Jahres markierte der Preis für ein Fass Brent den niedrigsten Stand des Jahres, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Und das obwohl sich die "OPEC+"-Staaten nur wenige Wochen zuvor auf eine Reduktion ihrer Fördermengen geeinigt hätten. Mittlerweile notiere der Brent-Preis rund 30% höher. Dazu beigetragen habe ohne Zweifel ein seit Jahresbeginn wieder generell gestiegener Risikoappetit, der zuletzt mehr oder weniger allen riskoreichen Anlageklassen zu einer positiven Rendite verholfen habe.