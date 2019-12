Mit Material von dpa-AFX



Saudi Aramco (ISIN: SA14TG012N13, WKN: A2PVHD) ist die größte Erdölfördergesellschaft der Welt mit Unternehmenssitz im saudi-arabischen Dhahran.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Saudi Aramco-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Saudi Aramco unter die Lupe.Apple sei seinen Status als wertvollster Konzern an der Börse los. Denn der weltgrößte Erdölproduzent Saudi Aramco komme mit seinem gestrigen Rekord-IPO auf einen Börsenwert von fast 1,9 Billionen Dollar.Apple komme derzeit auf eine Bewertung von knapp 1,2 Billion Dollar. Aramco sei auch wertvoller als die fünf größten Ölkonzerne ExxonMobil, Shell, BP, Chevron und Total zusammen. Der US-Energiekonzern ExxonMobil komme auf eine Bewertung von etwa 292 Milliarden Dollar.Aramco habe durch den Verkauf von lediglich 1,5 Prozent seiner Anteile zunächst 25,6 Milliarden Dollar eingenommen. Damit sei das Unternehmen den Rekord der chinesischen Handelsplattform Alibaba aus dem Jahr 2014 für den größten Börsengang gebrochen. Alibaba habe seinerzeit 25,03 Milliarden Dollar erzielt. Berücksichtige man die Inflation, entspreche das heute etwa 27 Milliarden Dollar.Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman habe ursprünglich sogar eine Bewertung von zwei Billion Dollar angestrebt. Sollten die Kursgewinne vom Mittwoch halten, könnte Aramco diese Marke am Donnerstag erreichen. Energieminister Abdulasis bin Salman habe beim Treffen des Ölkartells OPEC in Wien am Freitag mit dem Satz "Ich wette darauf" versichert, dass Aramco diesen Wert noch übertreffen würde.Für Kleinanleger bleibe die Aktie von Saudi Aramco allerdings nach wie vor uninteressant: Denn noch sei die Aktie lediglich an der saudischen Börse in Riad handelbar. In den kommenden Jahren sollten sich auch ausländische Privatanleger am wertvollsten Konzern zu beteiligen können. Angesichts der im Branchenvergleich hohen Bewertung sowie einer Unternehmensführung, die nicht gerade streng nach betriebswirtschaftlichen Kriterien erfolgt, ist dies aber auch kein Beinbruch, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)