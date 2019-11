Die Geschäftszahlen von Saudi Aramco sind beeindruckend

Der staatliche Ölkonzern meidet die internationalen Märkte

Aber die Zahlen sollte man trotzdem mit einer gewissen Vorsicht genießen, weil Saudi Aramco anscheinend die auf internationalen Märkten verlangte Transparenz scheut. Denn das Staatsunternehmen hat zum Beispiel eine geplante Roadshow gecancelt, auf der man ursprünglich möglichen internationalen Investoren das eigene Geschäftsmodell im Detail vorstellen wollte. Darüber hinaus vermeidet der Ölkonzern auch die Wall Street, obwohl es sich hierbei zweifellos um den bedeutendsten Handelsplatz weltweit handelt.



Das könnte zumindest daran liegen, dass Saudi Aramco die in Amerika geltenden Wertpapierregeln nicht erfüllen will und zum Beispiel nicht für Investoren die Geschäftsberichte veröffentlichen will. Im Frühjahr hatte Saudi Aramco aber interessanterweise ein Anleihepaket mit einem Volumen von rund 12 Milliarden US-Dollar auf den Markt gebracht und nur aus diesem Grund gibt es überhaupt zumindest einige Geschäftszahlen zu diesem staatlichen Ölkonzern. Das war bisher übrigens der einzige Weg über diese Anleihen auf direktem Weg in Saudi Aramco zu investieren.



Die Aktien sollen dagegen nicht in den USA vermarktet werden, wodurch vor allem die ganz großen amerikanischen Investoren wohl kaum in großem Stil in das saudi-arabische Unternehmen investieren werden. Saudi-Arabien beabsichtigt übrigens schon etwa 0,5 Prozent der Aktien an private Anleger zu verkaufen, wobei der Staat damit nur seine eigenen Bürger mit ins Boot nehmen will. Ausländer sollen generell nur in Form von institutionellen Investoren akzeptiert werden. Zeichnen kann man die Aktien vorerst nur, wenn ein Bankkonto und auch ein Aktien-Depot in Saudi-Arabien vorhanden sind. Diese Voraussetzungen werden ausländische Privatanleger wahrscheinlich ohnehin nur in den seltensten Fällen erfüllen. Aus diesem Grund gilt es für private Anleger, zumindest vorerst sich lieber nach anderen interessanten Aktienwerten umzuschauen. (24.11.2019/ac/a/n)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es soll ein ganz besonderer Börsengang werden. Denn Saudi-Arabien will durch den Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco rund 25 Milliarden US-Dollar erzielen. Das ist eine unglaubliche Summe, wenn man berücksichtigt, dass Saudi-Arabien hierfür nur etwa 1,5% des kompletten Kapitals auf den Markt bringen will. Sollten die rund drei Milliarden Aktien tatsächlich zu den erhofften Bedingungen verkauft werden, dann würde das gesamte Unternehmen hochgerechnet einen Wert von bis zu unglaublichen 1.700 Milliarden US-Dollar haben. Als Vergleichswert hier einmal der Unternehmenswert von Apple bewegt sich momentan bei rund 1.180 Milliarden US-Dollar. Alibaba erreichte 2014 bei seinem Börsendebüt Einnahmen von 25 Milliarden Dollar. Sollte Saudi Aramco seine Aktien tatsächlich mit einem Zeichnungswert von rund 8,5 Dollar verkaufen, dann würde der saudische Ölkonzern diesen Rekord-Börsengang brechen. Damit stellt Saudi Aramco grundsätzlich ein interessantes Unternehmen für Aktionäre dar. Die Geschäftszahlen des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco sind ebenfalls absolut beeindruckend und stellen selbst Zahlen anderer an den Börsen gehandelten Schwergewichte in den Schatten. Der staatliche Ölkonzern erzielte nämlich im Jahr 2018 einen unglaublichen Gewinn von rund 265 Milliarden US-Dollar, was nach Angaben des Staatskonzerns nach Steuern einem Betrag von 111 Milliarden US-Dollar entsprach. Damit ist Saudi Aramco weltweit das ertragsstärkste Unternehmen und macht selbst gegenüber dem Apple-Konzern mit 59,5 Milliarden Dollar einen fast doppelt so großen Jahresüberschuss. Ohne Frage sind diese Zahlen absolut beeindruckend.