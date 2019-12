Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von

Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (05.12.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius stärke sein Geschäft mit einem Zukauf. Für rund 45 Millionen Euro in bar übernehme der MDAX-Konzern etwas mehr als die Hälfte der Anteile am israelischen Zellkulturmedien-Entwickler und -Hersteller Biological Industries, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mitgeteilt habe. Zudem sei eine Option auf den Erwerb weiterer 20 Prozent der Aktien innerhalb von drei Jahren vereinbart worden, habe es weiter geheißen. Abgeschlossen werden solle der Deal Mitte Dezember.Die derzeitigen Eigentümer von Biological Industries seien das Kibbuz Beit Haemek und die Beteiligungsgesellschaft Fortissimo. Laut Mitteilung konzentriere sich Biological Industries auf Zellkulturmedien, insbesondere für die Zell- und Gentherapie sowie für die regenerative Medizin und andere neuartige Therapien. Das Unternehmen sei 1981 gegründet worden und habe derzeit etwa 130 Mitarbeiter. Mit der Übernahme erweitere Sartorius sein Angebot an Zellkulturmedien deutlich und ergänze das Produktportfolio, habe Vorstandschef Joachim Kreuzburg befunden.Vor Kurzem erst habe sich Sartorius mit der Übernahme ausgewählter Geschäfte von Danaher Life Science verstärkt. Hierzu habe Sartorius im Oktober eine Vereinbarung über den Erwerb von Teilen des Life-Science-Portfolios von Danaher für rund 750 Millionen US-Dollar in bar unterzeichnet. Das zum Kauf stehende Portfolio habe 2018 einen Gesamtumsatz von rund 140 Millionen US-Dollar bei zweistelligen operativen Gewinnmargen sowie starkem Wachstumsprofil erzielt und beschäftige weltweit rund 300 Mitarbeiter. Die Transaktion solle voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.Die Aktie von Sartorius habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark präsentiert. Zuletzt sei das Papier bis knapp an das Allzeithoch, das im Juli dieses Jahres bei 195,40 Euro markiert worden sei, herangelaufen. Nun gelte es, diese Hürde zu nehmen. Gelinge dies, würde ein neues Kaufsignal generiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link