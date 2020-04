Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

260,20 EUR +3,34% (23.04.2020, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (24.04.2020/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Weiterer Rallyschub möglich - ChartanalyseDie Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 20. Februar 2020 auf ein Rekordhoch bei 243,20 EUR geführt. Anschließend sei die Aktie auf ein Tief bei 164,20 EUR gekracht und habe damit am 16. März sogar unter dem Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 notiert. Diesen Rückfall habe der Wert aber schnell wettgemacht. Am 20. April sei bereits der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelungen. Einen Tag später habe die Aktie sehr stark eröffnet und sei anschließend auf das aktuelle Rekordhoch bei 273,00 EUR geklettert.Diese Konsolidierung könnte noch einige Tage andauern. Ein Rücksetzer in Richtung des alten Allzeithochs bei 243,20 EUR sei dabei wahrscheinlich. Anschließend könnte es zu einem weiteren Rallyschub kommen, der die Aktie in Richtung 300,00 EUR führen könnte. Sollte der Wert allerdings stabil unter 243,20 EUR abfallen, drohe eine umfangreichere Konsolidierung in Richtung 202,00 bis 195,40 EUR. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:258,40 EUR 0,00% (24.04.2020, 08:50)