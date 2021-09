Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

582,60 EUR +1,92% (02.09.2021, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

583,20 EUR +1,50% (02.09.2021, 15:09)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (02.09.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Eine der größten Erfolgsgeschichten an der deutschen Börse sei zweifellos die von Sartorius. Das Kursplus seit der Jahrtausendwende betrage unfassbare 52.500%. Damit sollte aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Das aller Voraussicht nach neue DAX-Mitglied habe noch viel vor.Die Produkte des Göttinger Unternehmens würden nicht nur, aber gerade in den Zeiten der Corona-Krise auf eine extrem hohe Nachfrage treffen. Denn Sartorius fokussiere sich auf die stetig wachsende Biopharma-Branche, die gerade in Zeiten von Corona einen regelrechten Boom erfahren habe. Das Unternehmen helfe mit den innovativen Lösungen seiner Kundschaft, die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.Die dynamische Nachfrage nach den Produkten der Göttinger lasse sich eindrucksvoll an dem jüngsten Zahlenwerk ablesen. Vorstandschef Joachim Kreuzburg blicke auf ein starkes erstes Halbjahr zurück. "Wir haben in den ersten sechs Monaten des Jahres eine ungebrochen hohe Nachfrage nach innovativen Technologien für die Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika gesehen", habe der Manager die Ergebnisse kommentiert und ergänze: "Der Bedarf aus den Bereichen Coronavirus-Impfstoffe und Coronatests hat eine wichtige zusätzliche, aber keine dominante Rolle gespielt. Auch die 2020 abgeschlossenen Akquisitionen entwickeln sich gut und haben zusätzliche positive Impulse beigetragen", so der Manager.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: