Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

466,00 EUR -0,43% (21.04.2021, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

464,20 EUR -0,66% (21.04.2021, 09:47)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (21.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Sartorius bleibe Profiteur der Corona-Krise. Auch wegen der beschleunigten Impfstoffforschung sei im ersten Quartal die Nachfrage nach den Produkten des Labordienstleisters und Pharmazulieferers aus Göttingen hochgeblieben. Der Auftragseingang beim MDAX-Konzern sei zwischen Januar und März im Jahresvergleich um knapp 81 Prozent gestiegen, wie Sartorius am Mittwoch mitgeteilt habe. Dabei hätten die Niedersachsen gut 791 Millionen Euro umgesetzt, das seien gut 55 Prozent mehr gewesen als noch ein Jahr zuvor.Analysten hätten mit weniger Erlösen und einem geringeren Ergebnis gerechnet. Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sei auf 264 Millionen Euro geklettert, nach 138 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge habe sich auf 33,3 (Vorjahr: 27,0) Prozent erhöht. Hierzu hätten auch geringere Kosten beigetragen, etwa durch die geringe Anzahl an Geschäftsreisen und weniger Neueinstellungen in den Nicht-Produktionsbereichen - solche Faktoren dürften sich im Laufe des Jahres "relativieren", so Konzernchef Joachim Kreuzburg laut Mitteilung. An den bereits Mitte März angehobenen Wachstumszielen für 2021 halte der Vorstand fest."Viele unserer Produkte spielen bei der Bewältigung der Pandemie eine wichtige Rolle. Dementsprechend haben wir im ersten Quartal zusätzlich zu einer sehr positiven allgemeinen Geschäftsentwicklung eine starke Nachfrage nach Technologien zur Entwicklung und Produktion von Impfstoffen sowie für Coronatests verzeichnet und einen deutlichen Umsatzsprung erzielt", so Kreuzburg weiter.Die Aktie von Sartorius reagiere am Mittwochmorgen mit einem leichten Plus auf die Zahlen. Das Papier habe die im Februar gestartete Korrekturbewegung abgeschlossen und laufe nun wieder in Richtung des Rekordhochs bei 502 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link