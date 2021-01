Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

407,00 EUR +4,09% (29.01.2021, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

407,80 EUR +4,62% (29.01.2021, 16:22)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (29.01.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) von 353 auf 445 Euro.Das Göttinger Unternehmen habe ein hervorragendes vorläufiges Zahlenwerk 2020 präsentiert und von der Impfstoffthematik im Zuge von Covid-19 sowie weiteren Übernahmen profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Volle Auftragsbücher und eine intakte Geschäftsdynamik würden sich daher in der Guidance des Vorstands für 2021 und dem mittelfristigen Umsatzziel für 2025 (+25%) widerspiegeln. Zusätzlich beflügeln dürfte die Sartorius-Aktie der in diesem Jahr wahrscheinliche DAX-Aufstieg. Trotz enormer Bewertungsaufschläge dürfte der Höhenflug der Sartorius-Aktie noch nicht beendet sein.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Sartorius-Vorzugsaktie mit einem neuen Kursziel von 445 Euro (alt: 353 Euro). (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: