Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

167,70 EUR +0,18% (30.09.2019, 09:06)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

169,00 EUR (27.09.2019)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (30.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Satte 2.000 Prozent stünden für die Sartorius-Vorzüge seit den ersten Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik im Jahr 2011 durch den EZB-Chef Mario Draghi zu Buche. Im Juli 2019 hätten die Papiere ein Rekordhoch bei 195,40 Euro markiert. Seitdem lege die Aktie eine kurze Verschnaufpause ein. Doch die Chance sei groß, dass der Titel den Aufwärtstrend schon bald fortsetze - nicht nur wegen der lockeren Geldpolitik Draghis.Mit Technologien für die Herstellung biopharmazeutischer Produkte und Ausstattung für Pharmalabore habe sich das Sartorius in die Herzen der Anleger gespielt - und in die Depots der Investoren. Kein Wunder: Vorstand Joachim Kreuzburg habe Sartorius seit seinem Amtsantritt durch zahlreiche Akquisitionen vom einstigen Spezialisten für Wägetechnik zu einem Weltkonzern geformt. Abgeschlossen sei dieser Umbau noch nicht. Als Nächstes stehe die Expansion nach China auf der Agenda. Parallel werde die Mitarbeiterzahl kontinuierlich hochgefahren.In seiner Biotech-Sparte (Sartorius Stedim Biotech) profitiere die Gesellschaft vom ungebrochenen Boom in der Pharmaforschung. In diesem recht konjunkturresistenten Bereich würden die Göttinger unter anderem Einweg-Bioreaktoren herstellen, bei denen vorsterilisierte Einwegbeutel zum Einsatz kämen, die das traditionelle Kulturgefäß aus Glas oder Edelstahl ersetzen würden. Die Nachfrage sei groß. Die Lieferengpässe aus der Vergangenheit seien behoben.Deutlich abhängiger von der konjunkturellen Entwicklung rund um den Globus sei die im Vergleich kleinere Laborsparte. Diese Sparte hänge operativ daher auch etwas hinterher.Mit dem Halbjahreszahlen habe der Vorstand dennoch seine Umsatzziele für das Gesamtjahr anheben können. So sollten die Erlöse nun von 1,57 Milliarden im Vorjahr um etwa zehn bis 14 Prozent steigen (zuvor: sieben bis elf Prozent). Damit hätten sich die Erlöse in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. In Sachen Profitabilität sei Sartorius sogar noch dynamischer unterwegs gewesen. Beim Gewinn je Aktie stehe eine Vervierfachung zu Buche.Ein Drittel davon wolle das Unternehmen mithilfe von Akquisitionen stemmen. Parallel zu einer Fremdkapitalfinanzierung stünden dem Vorstand insgesamt rund zweieinhalb Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital zur Verfügung.Mit den passenden Zukäufen und einer nachhaltig steigenden Profitabilität spreche bei dem Highflyer einiges für eine Trendfortsetzung.Risikobewusste Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2019)