Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

568,20 EUR -0,91% (27.09.2021, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

566,60 EUR -1,60% (27.09.2021, 10:59)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (27.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt die Coverage der Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) mit dem Rating "halten" auf.Bei Sartorius handele es sich um einen international führenden Hersteller von Produkten für den Biopharmasektor. Die Sartorius-Vorzugsaktie sei seit 20.09. Mitglied im DAX40. Sartorius habe in den letzten Quartalen von der hohen Nachfrage nach Zubehör von Herstellern von COVID-19-Impfstoffen und Corona-Tests profitiert. Der Konzern ergänze sein Portfolio regelmäßig durch die Akquisition von komplementären Technologien. Durch verstärkte Investitionen in die Vertriebs- und Servicekapazitäten sollten laut Unternehmensangaben in Nordamerika und Asien Marktanteile hinzugewonnen werden. Bis 2025 wolle das Unternehmen einen Umsatz von ca. 5,0 (Gj. 2020: 2,34) Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 32,0% (Guidance Gj. 2021: ca. 34%; Gj. 2020: 29,6%) erzielen.Der Analyst prognostiziere für 2021e erstmals ein bereinigtes EPS von 7,82 (Gj. 2020: 4,38) Euro sowie ein berichtetes EPS von 6,36 (Gj. 2020: 3,31) Euro und für 2022e ein bereinigtes EPS von 8,89 Euro sowie ein berichtetes EPS von 7,14 Euro. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells habe er ein Kursziel von 590,00 Euro für die Sartorius-Vorzugsaktie ermittelt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% (zwölf Monate) nimmt Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die Coverage der Sartorius-Vorzugsaktie mit dem Votum "halten" auf. (Analyse vom 27.09.2021)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: