Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Pharma- und Laborausrüster Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Aufgrund einer Übernahme habe Sartorius sein Umsatzziel für 2022 etwas angehoben. Der Erlös des laufenden Jahres solle nun um 15 bis 19 Prozent steigen, habe das Unternehmen am Dienstag in Göttingen mitgeteilt.Die Übernahme der Chromatographie-Sparte von Novasep führe voraussichtlich zu einem nicht-organischen Wachstum von rund einem Prozentpunkt, habe es zur Begründung geheißen.Vor knapp zwei Wochen erst habe der Vorstand kommuniziert, im laufenden Geschäftsjahr den Umsatz um 14 bis 18 Prozent steigern zu wollen. Für die Marge bezogen auf das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechne das Management weiter mit etwa 34 Prozent.Im Zuge der Aktualisierung der Ziele solle auch bei der Sparte Bioprocess Solutions das Umsatzplus etwas höher ausfallen. Für 2022 solle die Einheit ihren Erlös um 17 bis 21 Prozent erhöhen, nach bislang erwarteten 16 bis 20 Prozent.Deutlich mehr erwarte dagegen die US-Bank JPMorgan. Sie sehe das Kursziel bis Juni 2023 bei 665 Euro, das Votum laute "Overweight". Analyst Richard Vosser habe nach einem "starken vierten Quartal 2021" und den Zielen für 2022 seine Einschätzung für Sartorius zuletzt bestätigt.Sartorius sei mit einem Plus von 73,2 Prozent der Top-Performer 2021 im DAX gewesen. Im neuen Jahr schwächle der Titel allerdings. Sartorius sei im 1-Monatsvergleich der bislang fünftschwächste Wert im DAX. Zuletzt habe sich die Aktie jedoch stabilisieren können.Der deutliche Rücksetzer in den vergangenen Wochen hat das Papier nun auch für Neueinsteiger wieder auf attraktives Niveau gebracht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wichtige Unterstützungen lägen bei knapp 400 Euro. (Analyse vom 08.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)