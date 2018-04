Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (18.04.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktie: Sartorius will profitablen Wachtsumskurs fortsetzen - AktienanalyseSartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) bietet Produkte und Dienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologieindustrie, die dabei helfen, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion sicher und wirtschaftlich umzusetzen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Geliefert werde an Kunden in der ganzen Welt. Gegliedert sei der Konzern in zwei Teilbereiche. Gemessen am Umsatz größtes Betätigungsfeld sei die Sparte Bioprocess Solutions. Sie sei im Wesentlichen bei der börsennotierten Tochter Sartorius Stedim Biotech S.A. angesiedelt und decke mit ihrem Produkt-, Technologie- und Serviceportfolio weite Teile der biopharmazeutischen Prozesskette ab. Unter anderem würden hier Einwegprodukte hergestellt, die im gesamten Prozess der biopharmazeutischen Herstellung zum Einsatz kommen würden.In der Sparte Lab Products & Services biete Sartorius ein breites Sortiment an hochwertigen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien und gehöre hierbei zu den weltweit führenden Anbietern. Den Schwerpunkt des Portfolios würden hochwertige Laborinstrumente wie Laborwaagen, Pipetten und Laborwassergeräte bilden. Zu den Verbrauchsmaterialien würden Laborfilter und Pipettenspitzen gehören.Mit seinen Produkten und Dienstleistungen habe der Konzern im Geschäftsjahr 2017 Umsätze von 1,4 Mrd. Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr habe dies einem Plus von 8% entsprochen. Sartorius habe damit den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortgesetzt. Ebenfalls erneut gestiegen seien die Erträge. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 8,5% auf 353,2 Mio. Euro verbessert. Die entsprechende EBITDA-Marge habe von 25% auf 25,1% zugelegt.Neben der wachsenden und alternden Bevölkerung dürften der expandierende Markt für Nachahmerprodukte von Biologika, neu entstehende zellbasierte Therapieoptionen sowie ein verbesserter Zugang zu Medikamenten in Schwellenländern zu den Wachstumstreibern der Pharmabranche zählen und zu einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach biopharmazeutisch hergestellten Medikamenten führen. Mit seinen beiden Sparten, dem breiten Produktportfolio sowie den in den vergangenen Jahren erweiterten Produktionskapazitäten sehen die Analysten der DZ BANK den Konzern bestens positioniert, um von den sich bietenden Wachstumsmöglichkeiten auch künftig nachhaltig zu profitieren. (Ausgabe vom 18.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: