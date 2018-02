Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (26.02.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) und erhöht das Kursziel von 85 auf 125 EUR.Beeindruckende 2025er Guidance: Das Management lege erneuet eine strategische Langfristguidance auf. Grundannahme sei dabei, den Umsatz bis 2025 um 14% jährlich zu steigern. Die Hauptwachstumsmärkte lägen dabei in China und in den USA. Zwei Drittel des Wachstums dürfte organisch erreicht werden, der Rest davon über Zukäufe. Ein etwas stärkeres Wachstum dürfte von der Division Lab Products & Services relativ zu Bioprocess Solutions zu erwarten sein. Die Haupttreiber des Wachstums seien nach wie vor das 1) Bevölkerungswachstum, 2) das steigende Durchschnittsalter, 3) die steigenden Ausgaben für die medizinische Versorgung, 4) ein überdurchschnittliches Wachstum bei Biosimilar-Produkten. Im Rahmen des zügig steigenden Umsatzes dürfte eine weitere, moderate Margenexpansion von 3 Prozentpunkten zu erwarten sein. Grundsätzlich erscheine dies, basierend auf dem hohen Automatisierungsgrad der Bioprocess-Produktion, als erreichbar. Die letzte, in 2012 bis 2020 aufgestellte (ebenfalls progressive) Langfristprognose könne aus heutiger Sicht erreicht werden. Insofern erscheine die Prognose für 2025 zwar ambitioniert, aber dennoch nicht unrealistisch.In Q4 habe der Auftragseingang wieder deutlich auf +30% (+11,4% in Q3) beschleunigt. Im Rahmen eines in Q4 wieder beschleunigenden Auftragseingangs normalisiere sich das Wachstum. Dies sei eine gute Basis für die neue strategische Guidance. Stoll erhöhe daher seine adjustierte EPS-Schätzung für 2018 von 1,82 EUR auf 2,10 EUR.Rating auf Kaufen hochgestuft: Im Zuge der höheren Gewinnprognosen steige das Kursziel auf 125 EUR (alt: 85 EUR). Das Kursziel basiere auf einem DCF-Modell. Risiken für sein Rating seien z.B. marktbedingte Verlangsamungsphasen, Fertigungsengpässe, verzögerte bzw. teure Akquisitionen oder drohende Importrestriktionen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: