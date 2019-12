Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte:



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (13.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die des Aktie des Biopharma-Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Der US-Biotech-Sektor habe einen Lauf. Seit Anfang Oktober liege der Nasdaq Biotechnology-Index in der Spitze knapp 26 Prozent im Plus. Mehrere starke Vorstellungen auf Konferenzen und die hohen Übernahmeaktivitäten würden den Sektor in Ekstase versetzen. Doch damit nicht genug: Die US-Gesundheitsbehörde FDA sorge mit einer Kehrtwende bei Sarepta für Furore."Der Aktionär" habe die Sarepta-Aktie vor einigen Monaten als Favorit für das zweite Halbjahr 2019 vorgestellt. Nach einem fulminanten Start zur Jahresmitte seien die Titel jedoch kräftig unter Druck geraten. Die US-Zulassung von Golodirsen (Handelsname Vyondys 53) habe als ausgemachte Sache gegolten. Doch die FDA habe die Zulassung aufgrund von Sicherheitsbedenken im August verweigert.In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag dann die überraschende Wende: Sarepta bekomme urplötzlich eine beschleunigte Zulassung für Vyondys 53 von der FDA. Damit könne die Biotech-Gesellschaft nach Exondys 51 ein weiteres Medikament zur Behandlung einer bestimmten Population von Patienten mit Duchenne Muskeldystrophie behandeln.Sarepta setze bei der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung dieser schweren Muskelerkrankung auf einen RNA-basierten Ansatz. Mit Exondys 51 und Vyondys 53 könne das Unternehmen nun etwa 21 Prozent aller DMD-Patienten behandeln. Fortan richte sich der Blick auf das nächste potenzielle Medikament von Sarepta: Casimersen.Die Aktie sei im Zuge des Abverkaufs im August unglücklich ausgestoppt worden. "Der Aktionär" bleibe langfristig für das Unternehmen optimistisch, zumal nun die Übernahmefantasie bei Sarepta wieder aufflamme.Anleger packen den Biotech-Titel auf die Watchlist, so Michel Doepke. Positive Impulse könnte auch der AKTIONÄR DNA Revolution-Index erhalten. Denn Sarepta zähle zu den acht verbliebenen Mitgliedern. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link