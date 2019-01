Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

98,49 EUR -2,67% (07.01.2019, 17:19)



Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

112,05 USD -2,93% (07.01.2019, 17:14)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (07.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) unter die Lupe.Sarepta habe mit Exondys 51 ein erstklassiges Produkt gegen die Muskeldystrophie Typ Duchenne (DMD) auf dem Markt. Die Wachstumsraten seien beeindruckend. Jedoch könne Sarepta mit Exondys 51 nur einen Teil der DMD-Patienten therapieren. Daher forsche das Biotech-Powerhouse an weiteren Wirkstoffen. Mit Casimersen und Golodirsen stünden zwei weitere Arzneimittel gegen die muskuläre Erbkrankheit in den Startlöchern - mit allen drei Produkten dürfte Sarepta dann rund 30 Prozent aller DMD-Erkrankungen therapieren können. Das Umsatzpotenzial sei gigantisch. Laufe alles nach Plan, könnte Golodirsen bereits im kommenden Jahr einen ersten Beitrag zu Saraptas Umsätzen beisteuern.Für den größten Kurssprung in diesem Jahr hätten allerdings erste vielversprechende Ergebnisse zur DMD-Gentherapie GALGT2 gesorgt. Die bahnbrechenden Ergebnisse könnten Sarepta in eine neue Dimension zur Therapie der muskulären Erbkrankheit befördern. Ohnehin sei der Bereich Gentherapie bei Sarepta hochinteressant.Aktuell arbeite die Sarepta Therapeutics-Aktie daran, den Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend zu vollziehen. Gelinge dies, könnte der Titel im ersten Schritt rasch wieder Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 176,50 Dollar nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie: