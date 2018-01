Wien (www.aktiencheck.de) - Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) hat gestern die zweite Übernahme innerhalb von sieben Tagen bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das deutsche Familienunternehmen Reimann (bekannt als Produzent von 7UP und Sunkist) möchte mit der Akquisition von Dr Pepper Snapple (ISIN: US26138E1091, WKN: A0MV07, Ticker-Symbol: DP5) die Stellung in den USA ausbauen. Dr Pepper habe mit einem deutlichen Kursplus von 22,31% reagiert und damit klar an der Spitze des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gelegen.Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) habe soeben die Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Diese würden auf den ersten Blick durchwachsen aussehen. Sowohl Umsätze (in Höhe von EUR 5,3 Mrd.) als auch der operative Gewinn hätten im vierten Quartal die Erwartungen nicht ganz treffen können. Weiters stünden heute noch Quartalsberichte von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) und Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) an. In den USA erwarte man unter anderem noch die Berichte von McDonalds (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD), Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD). (30.01.2018/ac/a/m)