Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

73,93 EUR +0,24% (12.08.2019, 12:40)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (12.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobiast Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Das Q2-Zahlenwerk habe auf bereinigter Basis im Rahmen der Analystenerwartungen bzw. leicht darüber gelegen. Der Umsatz habe auf organischer Basis (+5,8% y/y) an Dynamik (im Vergleich zu Q1) gewinnen können. Das sei vor allem durch starke Geschäfte im Bereich Immunologie und PPH-Impfstoffe gelungen. Negativpunkt des Q2-Zahlenwerks sei die Wertberichtigung auf das Blutgerinnungsmittel Eloctate (1,84 Mrd. Euro) gewesen, das erst durch die Bioverativ-Übernahme im März 2018 in den Konzern gekommen sei. Sanofi habe die Guidance für 2019 konkretisiert und erwarte nun einen Anstieg des bereinigten EPS (zu konstanten Wechselkursen) von 5% (bisher: +3% bis +5%) y/y. Den Rückenwind von der Währungsseite sehe der Konzern nun leicht geringer als bisher.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Sanofi-Aktie. Das Kursziel werde von 85 Euro auf 83 Euro gesenkt. (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link