Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

79,55 EUR -3,54% (11.12.2020, 15:53)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

79,69 EUR -2,57% (11.12.2020, 15:39)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (11.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Die Corona-Impfstoffentwicklung der Pharmakonzerne Sanofi und GSK (GlaxoSmithKline) verzögere sich. Bei älteren Erwachsenen habe es in Tests eine unzureichende Immunreaktion gegeben, habe Sanofi mit Sitz in Frankreich am Freitag mitgeteilt. Dies gehe wahrscheinlich auf eine nicht ausreichende Antigen-Konzentration zurück. "Uns liegt die öffentliche Gesundheit sehr am Herzen, weshalb wir über die heute bekannt gegebene Verzögerung enttäuscht sind, aber alle unsere Entscheidungen sind und werden immer von Wissenschaft und Daten bestimmt", habe der Leiter der Sanofi-Impfstoffsparte, Thomas Triomphe, laut Mitteilung erklärt.Sanofi und GSK hätten im Frühjahr mitgeteilt, gemeinsam an einem Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 zu arbeiten. Abhängig von weiteren Studien würden die Hersteller nun eine frühestmögliche Verfügbarkeit des Impfstoffes im vierten Quartal 2021 erwarten. Zuvor sei dies eigentlich für Mitte 2021 vorgesehen gewesen. Die Unternehmen würden eine Phase-2b-Studie planen, die im Februar beginnen würden und die Sicherheit sowie die Wirksamkeit des Präparats prüfen solle. Wenn die Ergebnisse positiv ausfallen würden, könnte eine globale Phase-3-Studie im zweiten Quartal 2021 beginnen. Sollte auch diese erfolgreich sein, könnten Zulassungsanträge in der zweiten Hälfte 2021 gestellt werden.Die EU-Kommission habe im September mit Sanofi-GSK einen Vertrag über einen künftigen Corona-Impfstoff geschlossen. Er sehe vor, dass die EU-Staaten bis zu 300 Millionen Dosen aufkaufen könnten, sollte der Impfstoff zugelassen werden.Mit Material von dpa-AFX