Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (24.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Der französische Konzern habe zum Jahresstart wegen der Coronavirus-Pandemie, aber auch wegen seinem Erfolgsmedikament Dupixent gegen Hauterkrankungen und Asthma mehr Umsatz und Gewinn gemacht als erwartet. Im schwachen Gesamtmarkt falle die Sanofi-Aktie trotzdem zurück.Pharma-Konzerne wie Sanofi würden sich als robust in der Coronavirus-Krise erweisen. Entsprechend schnell habe sich die Sanofi-Aktie wieder von den Tiefständen lösen können. Der lukrative Dividendenzahler (aktuelle Rendite von 3,6%) bleibe eine Halteposition. Im Pharma-Sektor favorisiere "Der Aktionär" weiterhin die Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis, so Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Sanofi-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:90,08 EUR +0,87% (24.04.2020, 13:55)