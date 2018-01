Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

70,83 EUR -2,91% (22.01.2018)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (23.01.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Investmentanalyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Sanofi habe angekündigt, das amerikanische Biotech-Unternehmen Bioverativ zu übernehmen. Die Transaktion solle in den nächsten drei Monaten abgeschlossen werden. Bioverativ sei erst im vergangenen Jahr als eine Abspaltung von Biogen an die Börse gegangen. Das Unternehmen sei im Therapiegebiet der Hämophilie bzw. anderer seltener Blutkrankheiten aktiv. Bioverativ habe derzeit zwei Produkte auf dem Markt: Eloctate, ein rekombinantes Fusionsprotein (rFVIII Fc) zur Behandlung der Hämophilie A, und Alprolix, ein rekombinantes Fusionsprotein (rFIX Fc) zur Behandlung der Hämophilie A und B. Im Jahr 2016 habe Bioverativ einen Umsatz von rund 900 Mio. USD erzielt. Nachdem die versuchten Übernahmen von Medivation oder Actelion nicht erfolgreich gewesen seien, sei Bioverativ jetzt die seit langem erwartete Übernahme auf die Sanofi dringend angewiesen, um die Wachstumsdelle zu überwinden.Sanofi biete 105 USD je Bioverativ-Aktie in bar oder 11,6 Mrd. USD für das gesamte Unternehmen. Für 2017 und 2018 würden laut derzeitigen Analystenprogosen rund 1,2 Mrd. USD bzw. 1,4 Mrd. USD Umsatz erwartet. Sanofi zahle also etwa ein 10x Umsatz-Multiple auf Basis der 2017er Schätzungen bzw. ein 8x Multiple für 2018. Die Bewertung sehe der Analyst deshalb als ambitioniert an, zumal sich der Wert der Pipeline erst im Laufe der Zeit zeigen dürfte und vor kurzen auch noch ein Konkurrenzprodukt (Hemlibra/Roche) auf den Markt gekommen sei, das ebenfalls auf den Hämophilie A-Sektor abziele. Auf der anderen Seite passe der Ansatz von Bioverativ, seltene Bluterkrankungen zu behandeln, gut zur Genzyme-Sparte, die sich auf seltene Erkrankungen spezialisiert habe. Durch den Deal werde sich die Nettoverschuldung von Sanofi, die zum Ende des dritten Quartals 2017 auf 7,0 Mrd. EUR gesunken sei, wieder deutlich erhöhen.Obwohl sich Sanofi mitten in einer Übergangsphase befinde und mit Problemen kämpfe, sehe der Analyst den Kursverfall mittlerweile als übertrieben an.