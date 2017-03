ISIN Sanofi-Aktie:

Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (27.03.2017/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Sanofi sei eine Dividendenaktie. Der Kursverlauf der vergangenen Jahre lasse zu wünschen übrig: Während sich die wichtigsten Aktienindizes seit 2009 vervielfacht hätten, habe sich Sanofi nur verdoppeln können. Die Hausse zuvor habe die Aktie nicht einmal mitgemacht.So könne Sanofi als nicht-zyklisches Investment mit stabiler Dividende gesehen werden. Immerhin wurde die Dividende nun 22 Jahre in Folge kontinuierlich angehoben. Als Dividendenbringer habe Sanofi also einen Platz im Portfolio verdient.Für Heibel sehe es aber eher aus, als kämpfe Sanofi gegen den Umsatzrückgang. Das geschehe sehr intelligent und verantwortungsbewußt. Die Dividende werde nicht gefährdet. Aber Innovation bedürfe mutiger Entscheidungen, und dazu sei Sanofi nicht in der Lage. Dem Aktienkurs traue ich keine gute Performance zu, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse . (Ausgabe 12 vom 24.03.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:82,90 EUR -0,47% (24.03.2017, 16:56)Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:82,87 EUR -0,52% (24.03.2017, 17:35)