Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

64,09 EUR +0,08% (14.02.2018, 16:48)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

64,06 EUR +0,77% (14.02.2018, 16:33)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (14.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Investmentanalyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Der Umsatz sei im vierten Quartal 2017 um 2,0% (-1,6% CER) auf 8,9 Mrd. EUR gesunken. Unter Berücksichtigung der Portfolioveränderung (Akquisition des Boehringer Consumer Healthcare Geschäftes) sei der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 4,1% gestiegen. Während es bei den Sparten Sanofi Genzyme (Specialty Care) und Sanofi Pasteur (Impfstoffe) mit einem Zuwachs von +16,8% bzw. +8,7% (inklusive Portfolioveränderung +11%) weiterhin rund gelaufen sei und die neue Sparte Consumer Healthcare durch die Portfolioveränderung um 51,8% (ohne +2,5%) habe zulegen können, habe die Sparte Diabetes & Cardiovascular mit -19,1% nochmal schwächer als in Q3 2017 (-14,8%) abgeschnitten.Vor allem rückläufige US-Umsätze mit Lantus, das von Verschreibungslisten zugunsten eines günstigeren Produktes von Eli Lilly gestrichen worden sei, hätten weiter den Umsatz belastet. Auch in der Sparte General Medicines & Emerging Markets habe Sanofi einen Rückgang von 2,3% vermelden müssen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich aufgrund des Wegfalls des Tiergesundheitsgeschäfts und Belastungen aufgrund der Todesfälle auf den Philippinen, die möglicherweise mit dem jetzt umstrittenen Impfstoff Dengvaxia (Denguefieber) in Zusammenhang stuenden, um 20,4% auf 1,7 Mrd. EUR verschlechtert. Der bereinigte Nettogewinn habe sich aufgrund einer niedrigeren Steuerquote nur um 17,1% auf 1,3 Mrd. EUR (Konsens: 1,4 Mrd. EUR) verringert.Sanofi habe angekündigt, das amerikanische Biotech-Unternehmen Bioverativ sowie das europäische Unternehmen Ablynx zu übernehmen. Die Transaktion von Bioverativ im Wert von 11,6 Mrd. USD solle in den nächsten drei Monaten abgeschlossen werden. Bei Ablynx, einem Spezialunternehmen im Bereich Antikörper, habe sich Sanofi gegenüber Novo Nordisk durchgesetzt. Sanofi übernehme Ablynx für 3,9 Mrd. EUR. Ablynx ergänze die Akquisition von Bioverativ gut, da es u.a. ebenfalls im Bereich Bluterkrankungen aktiv sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: