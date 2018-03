Kursziel

Sanofi-Aktie

(EUR) Rating

Sanofi-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 74,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 02.03.2018 68,00 Neutral UBS Jack Scannell 02.03.2018 70,00 Hold Jefferies & Company Ian Hilliker 26.02.2018 65,00 Underweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 20.02.2018 81,00 Buy Kepler Cheuvreux David Evans 19.02.2018 81,00 Hold Berenberg Bank Alistair Campbell 14.02.2018 85,00 Kaufen LBBW Timo Kürschner 14.02.2018 70,00 Hold S&P Capital Ahmad Halim 12.02.2018 95,00 Outperform Credit Suisse Jo Walton 08.02.2018 74,00 Market-perform Bernstein Research Tim Anderson 08.02.2018 93,00 Buy Deutsche Bank Tim Race 08.02.2018 94,00 Buy Société Générale - 08.02.2018 74,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 08.02.2018



Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

69,03 EUR -1,23% (05.02.2018, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

69,02 EUR -1,33% (05.02.2018, 17:35)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, Nasdaq OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (08.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Sanofi-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Sanofi S.A. hat am 7. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentiert.Wie man aus der LBBW-Aktienanalyse vom 14. Februar erfahren kann, sank der Umsatz im 4. Quartal 2017 um 2,0% (-1,6% CER) auf 8,9 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der Portfolioveränderung (Akquisition des Boehringer Consumer Healthcare Geschäftes) sei der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 4,1% gestiegen. Während es bei den Sparten Sanofi Genzyme (Specialty Care) und Sanofi Pasteur (Impfstoffe) mit einem Zuwachs von +16,8% bzw. +8,7% (inklusive Portfolioveränderung +11%) weiterhin rund gelaufen sei und die neue Sparte Consumer Healthcare durch die Portfolioveränderung um 51,8% (ohne +2,5%) habe zulegen können, habe die Sparte Diabetes & Cardiovascular mit -19,1% nochmal schwächer als in Q3 2017 (-14,8%) abgeschnitten.Vor allem rückläufige US-Umsätze mit Lantus, das von Verschreibungslisten zugunsten eines günstigeren Produktes von Eli Lilly gestrichen worden sei, hätten weiter den Umsatz belastet. Auch in der Sparte General Medicines & Emerging Markets habe Sanofi einen Rückgang von 2,3% vermelden müssen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich aufgrund des Wegfalls des Tiergesundheitsgeschäfts und Belastungen aufgrund der Todesfälle auf den Philippinen, die möglicherweise mit dem jetzt umstrittenen Impfstoff Dengvaxia (Denguefieber) in Zusammenhang stünden, um 20,4% auf 1,7 Mrd. EUR verschlechtert. Der bereinigte Nettogewinn habe sich aufgrund einer niedrigeren Steuerquote nur um 17,1% auf 1,3 Mrd. EUR (Konsens: 1,4 Mrd. EUR) verringert.Sanofi habe angekündigt, das amerikanische Biotech-Unternehmen Bioverativ sowie das europäische Unternehmen Ablynx zu übernehmen. Die Transaktion von Bioverativ im Wert von 11,6 Mrd. USD solle in den nächsten drei Monaten abgeschlossen werden. Bei Ablynx, einem Spezialunternehmen im Bereich Antikörper, habe sich Sanofi gegenüber Novo Nordisk durchgesetzt. Sanofi übernehme Ablynx für 3,9 Mrd. EUR. Ablynx ergänze die Akquisition von Bioverativ gut, da es u.a. ebenfalls im Bereich Bluterkrankungen aktiv sei.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Sanofi-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat die Einstufung nach Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Basisgeschäft entwickle sich bei starken Barmittelzuflüssen erwartungsgemäß, schrieb Analyst Jo Walton in einer am 8. Februar vorliegenden Studie. Bei seltenen Erkrankungen sei die Position der Franzosen enorm stark.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Sanofi-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Sanofi-Aktie auf einen Blick: