Fluggesellschaften und Luftverkehrssektor



Die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich und andere Länder hätten beschlossen, den Luftraum über ihrem Hoheitsgebiet für russische Flugzeuge zu sperren. Infolgedessen hätten sich die russischen Fluggesellschaften gezwungen gesehen, längere Strecken zu nehmen oder einige Verbindungen ganz aufzugeben, da sie nicht mehr rentabel gewesen seien. Russland habe schnell in ähnlicher Weise zurückgeschlagen und es europäischen Fluggesellschaften wie der Lufthansa sehr viel schwerer gemacht, Asien zu erreichen. Fluggesellschaften mit bedeutenden Aktivitäten in Osteuropa, wie TUI (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00), seien ebenfalls stark beeinträchtigt worden. Zwar dürften die Sanktionen für russische Unternehmen schmerzhafter sein, doch auch europäische und US-amerikanische Unternehmen würden Geschäftseinbußen hinnehmen müssen - Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) hätten bereits angekündigt, dass sie russische Fluggesellschaften nicht mehr unterstützen und mit Ersatzteilen beliefern würden.



Beispiele für betroffene Unternehmen: Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212), TUI, Airbus, Boeing.



Gewinner



Die Größe der russischen Wirtschaft und die engen Handelsbeziehungen zu zahlreichen europäischen Ländern würden dazu führen, dass die russischen Sanktionen erhebliche negative Auswirkungen auf einige US-amerikanische und europäische Unternehmen hätten. Es gebe jedoch auch Aktiengruppen, die von der Situation oder, genauer gesagt, von den Veränderungen in der globalen Ordnung profitieren würden. Länder, die es nicht für nötig gehalten hätten, viel Geld für die Verteidigung auszugeben, hätten ihre Meinung geändert, während diejenigen, die von der russischen Energieversorgung abhängig seien, begonnen hätten, sich anderweitig umzusehen.



Die hohe Abhängigkeit Europas von russischen Energieimporten habe die Verhängung wirksamer Sanktionen erschwert. Während die EU und ihre Verbündeten einen großen Teil der russischen Wirtschaft ins Visier nähmen, würden sie davor zurückscheuen, den russischen Energiesektor ins Visier zu nehmen, da sie befürchten würden, dass Russland Vergeltung übe, indem es die Energieexporte vollständig einstelle. Dies könnte eine Energiekrise in Europa auslösen, ermutige aber auch die führenden Politiker, sich nach anderen Energiequellen umzusehen. Es seien Forderungen laut geworden, den deutschen Atomausstieg zu verlangsamen oder das ETS zu stoppen. Es seien noch keine eindeutigen Entscheidungen getroffen worden, aber es sei sehr wahrscheinlich, dass die EU erneuerbare Energien, Kernkraft oder Wasserstoff als Ersatz für russisches Öl und Gas ins Auge fassen werde, was sich als Chance für die in diesen Sektoren tätigen Unternehmen erweisen könnte.



Beispiele für betroffene Unternehmen: Vestas Wind Systems (ISIN DK0061539921/ WKN A3CMNS), Ørsted (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00), NEL (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) und Uranium Energy (ISIN US9168961038/ WKN A0JDRR).



Verteidigungssektor



Der Einmarsch Russlands in die Ukraine bedeute nicht nur, dass der Krieg nach Europa zurückgekehrt sei. Er bedeute auch, dass der militärische Wettlauf zwischen den globalen Supermächten wieder aufgenommen werde. Da die NATO-Länder die russische Aggression gegen die Ukraine als direkte Bedrohung für das Bündnis ansähen, hätten die Mitgliedsländer angekündigt, dass sie mehr für die Verteidigung ausgeben würden. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz habe gesagt, dass 100 Milliarden Euro für das deutsche Militär ausgegeben werden sollten, um die unter dem Ziel liegenden Investitionen der vergangenen Jahre auszugleichen. Es werde erwartet, dass auch andere NATO-Länder ihre Ausgaben erhöhen würden, um das NATO-weite Ziel von 2% des BIP zu erreichen. Rüstungsunternehmen aus Europa und den Vereinigten Staaten hätten in dieser Woche gleichermaßen von der Forderung von Politikern aus Europa und den Vereinigten Staaten profitiert, die Militärausgaben zu erhöhen.



Beispiele für betroffene Unternehmen: Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000), BAE Systems (ISIN GB0002634946/ WKN 866131), Raytheon Technologies (ISIN US75513E1010/ WKN A2PZ0R) und Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der russische Einmarsch in die Ukraine war ein Akt der Aggression, wie ihn Europa seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat, so die Experten von XTB.Da er die Nachkriegsordnung in Europa erschüttert und zu einer Rückkehr der Gewalt geführt habe, hätten Länder in Europa und anderen Teilen der Welt das Vorgehen Russlands umgehend verurteilt. Es seien Sanktionen von noch nie dagewesenem Ausmaß angekündigt worden, die zur Schließung der Börse in Moskau und zu einem Einbruch des Index der in London notierten russischen Aktien um über 90% geführt hätten. Doch die Sanktionen gegen Russland hätten auch Nebenwirkungen. Kurzer Blick auf die Aktiengruppen, die zu den Gewinnern und Verlierern gehören würden: