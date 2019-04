flatex ist eine Marke der FinTech Group Bank AG, die eine 100-%-Tochter der FinTech Group AG ist. Der He¬rausgeber hält unmittelbar über eine Beteiligung Anteile an der FinTech Group AG. Die FinTech Group Bank AG erhält für ihre Leistungen Gebühren von Morgan Stanley & Co. International plc.



Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

12,50 EUR +46,89% (02.04.2019, 15:17)



NASDAQ-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

9,53 USD (01.04.2019)



ISIN Sangamo BioSciences-Aktie:

US8006771062



WKN Sangamo BioSciences-Aktie:

936386



Ticker-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

NCB



NASDAQ-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

SGMO



Kurzprofil Sangamo BioSciences Inc.:



Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Die Tätigkeiten umfassen die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Zinkfinger-DNA bindenden Proteinen (ZFPs). Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Human-Therapeutika und dem Aufbau einer ZFP-Pipeline. (02.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.Endlich! Nachdem Sangamo zuletzt die Anleger nicht habe überzeugen können, könne das Unternehmen am heutigen Tag mit starken Studiendaten aufwarten. Die Aktie habe den ganzen Tag im Minus notiert, mit Bekanntwerden der News sei das Papier jedoch kräftig ins Plus gedreht. Am frühen Nachmittag liege die Aktie von Sangamo bei Lang & Schwarz etwa 45 Prozent vorne.Sangamo und der Partner Pfizer hätten vorläufige Daten einer Phase-1/2-Studie mit der Gentherapie SB-525 zur Therapie schwerer Hämophilie A vorgelegt. Insgesamt seien acht Patienten behandelt worden. Die Daten hätten gezeigt, dass SB-525 im Allgemeinen gut vertragen worden sei und eine gute Wirkung gehabt habe. Edward Conner, Chief Medical Officer von Sangamo, habe kommentiert: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pfizer, um SB-525 möglicherweise zu einer Registrierungsstudie weiterzuentwickeln."Barbara Konkle, Doktor der Medizin, Bloodworks Northwest und Professor für Medizin an der University of Washington sowie Betreuer der Studie, zeige sich ebenfalls zuversichtlich: "Die Zwischenergebnisse mit der SB-525-Gentherapie für Patienten mit schwerer Hämophilie A sind zwar früh aber vielversprechend. Es wird nun wichtig sein, zusätzliche Patienten zu beobachten und einen längeren Nachbeobachtungszeit heranzuziehen, um zu sehen, ob die positiven Zwischenergebnisse von Dauer sind."Zudem habe Sangamo heute bekannt gegeben, eine Optionsvereinbarung mit Brammer Bio geschlossen zu haben. Hierdurch habe sich Sangamo Zugang zu einer großen AAV-Fertigung gesichert. Darüber hinaus werde in den neuen Sangamo-Werken in Brisbane, Kalifornien, eine cGMP-Fertigungsstätte für die Phase 1/2 gebaut, die voraussichtlich im Jahr 2020 in Betrieb gehen werde. Dies unterstreiche die Zuversicht des Unternehmens.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte: